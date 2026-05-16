[헤럴드경제=임세준 기자] 불기 2570년 부처님오신날을 앞둔 16일 오후 서울 중구 동국대학교 대운동장에서 2026 연등회 개회를 알리는 연희누리가 봉행되고 있다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-05-16 22:03:05
[헤럴드경제=임세준 기자] 불기 2570년 부처님오신날을 앞둔 16일 오후 서울 중구 동국대학교 대운동장에서 2026 연등회 개회를 알리는 연희누리가 봉행되고 있다.
‘30만 전자’ 코앞인데…“공포의 월요일이 온다?” 500만 삼성 개미들 ‘초비상’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “상승장 끝난 것 아니냐” (삼성전자 투자자) “마지막 기회다. 떨어지면 더 사야 한다” (삼성전자 투자자) ‘30만 전자’를 목전에 둔 삼성전자 투자자들이 초긴장 상태다. 서학개미 사이에서는 “상승장 끝난 것 아니냐”는 공포 심리가 빠르게 확산되고 있다. 30만원 돌파를 앞두고, 돌연 8%가 넘는 폭락. 여기에 뉴욕증시가 15
김사랑 세금 체납…당국에 아파트 압류돼
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 김사랑(48)이 국세 체납으로 세무당국에 아파트를 압류당한 것으로 알려졌다. 15일 일요신문에 따르면, 김사랑이 소유하고 있던 경기도 김포시 아파트 1세대가 지난달 6일 삼성세무서(서울 강남구)에 압류됐다. 해당 아파트 부동산등기부에 압류 권리자는 정부를 의미하는 ‘국’, 처분청은 ‘삼성세무서장’, 등기원인에는 ‘징세과’로 기재돼 있다. 이 아파트의 공시가격(2026년 1월 기준)은 3억 6600만 원, 최근 매매 시세는 약 6억 원 수준이다. 김사랑이 삼성세무서에 압류된 것은 이 아파트 한 채다. 김사랑은 강남구 청담동에도 아파트 1세대를 보유 중이지만, 해당 아파트는 부동산등기부상 압류 내역이 확인되지 않았다. 김포 아파트 하나만으로도 체납액을 회수할 수 있기 때문에 1세대만 압류한 것 아니냐는 해석이 나온다. 세무당국의 부동산 압류는 실거래가가 아닌 ‘공시가격’을 기준으로 집행된다. 체납액의 규모와 관계없이 해당 부동산 전체에 대해 압류가 이뤄진
러우 전쟁 중에 호화 저택 자금세탁…젤렌스키 최측근, 부패 수사 피의자 됐다
[헤럴드경제=장윤우 기자] 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서 전직 대통령실장이 대규모 자금세탁 혐의로 피의자로 지목됐다. 12일(현지시간) AP통신과 유로뉴스 등 외신에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 특별반부패검찰청(SAPO)은 전 대통령실장 안드리 예르마크를 2021~2025년 사이 4억6000만 흐리브냐(약 155억원)의 자금세탁 혐의 피의자로 통보했다. 수도 키이우 인근 호화 부동산 개발 프로젝트를 통해 자금을 세탁한 혐의다. 예르마크 외에도 6명이 피의자로 통보됐다. NABU와 SAPO에 따르면 해당 조직은 유령회사와 현금 거래, 허위 금융 서류를 동원해 수년간 자금을 빼돌렸다. 키이우 외곽에 각 1000㎡ 규모의 개인 저택 4채와 스파·수영장이 딸린 공용 웰니스 시설을 건설할 계획이었던 것으로 당국은 파악하고 있다. 예르마크는 젤렌스키 대통령의 두터운 신임을 받던 핵심 측근이었다. 대미 협상 수석 대표를 맡다가 지난해 11월 사퇴했다. 젤렌스키 대통령은 교체 압
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는