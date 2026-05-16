제작진 “VOD·OTT 수정할 것” 왕 즉위식 장면 속 ‘구류면류관’·‘천세’

[헤럴드경제=문이림 기자] MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작진이 역사 왜곡 논란에 대해 사과했다.

제작진은 16일 공식 홈페이지를 통해 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

논란은 전날 방송된 11회 즉위식 장면에서 불거졌다. 극 중 새 왕으로 즉위한 이안대군이 ‘구류면류관’을 착용하고, 신하들이 왕을 향해 ‘만세’ 대신 ‘천세’를 외치는 장면이 등장하면서다.

일부 시청자들은 자주국 군주를 상징하는 십이면류관 대신 중국 제후국 체계에서 사용되던 구류면류관이 등장한 점과 황제국에서 사용하는 ‘만세’ 대신 제후국 표현인 ‘천세’를 사용한 점 등에 대해 역사 인식이 부적절하다고 지적했다.

제작진은 “극 중 즉위식에서 왕이 ‘구류면류관’을 착용하고 신하들이 ‘천세’라고 산호(山呼)하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 “이는 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안”이라고 설명했다.

이어 “시청자의 질책을 겸허히 받아들이며, 추후 재방송 및 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 했다.