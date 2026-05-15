2022 亞게임·2024 올림픽 부단장 역임

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회는 15일 올림픽회관에서 제15차 이사회에서 보고안건을 통해 이상현 대한사이클연맹 회장(㈜태인 대표)을 2026 아이치·나고야 아시아경기대회 대한민국 선수단장으로 발탁했다고 발표했다.

대한체육회는 국제대회 경험과 스포츠 행정 역량, 한국 스포츠 발전 기여도 등을 종합적으로 고려해 이상현 회장을 이번 아시안게임 선수단장으로 선임했다. 이 단장은 지난 2022 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽에서 대한민국 선수단 부단장을 잇달아 역임하며 국제 종합대회 현장의 운영 및 지원 노하우를 쌓아온 현장 전문가로 발탁 과정에서 높은 평가를 받았다.

이번 선임을 통해 이 단장은 대회 기간 중 국제 스포츠 외교 일정에 참석, 종목별 경기 현장을 직접 점검하고 선수 보호 및 경기력 지원 등 선수단 운영 전반을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행할 예정이다.

이 단장은 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목 단체장을 맡은 상징적인 인물이다. 외조부인 고 구태회 전 대한역도연맹 회장(전 LS전선 명예회장), 부친인 이인정 아시아산악연맹 회장(전 대한산악연맹 회장)의 뒤를 이어 한국 체육 발전에 헌신하고 있다.

이 단장은 “대한민국 선수단이 최고의 환경 속에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장 중심의 체계적인 지원에 모든 역량을 집중하겠다”며 “선수와 지도자들이 자긍심을 갖고 대회에 임해 대한민국 스포츠의 저력을 아시아 무대, 특히 일본에서 보여줄 수 있도록 책임감 있게 이끌 것”이라고 취임 포부를 밝혔다.