[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 편의점에서 술을 마시던 60대 남성이 다른 손님 얼굴에 라면 국물을 끼얹어 경찰에 붙잡혔다.

15일 연합뉴스에 따르면 충남보령경찰서는 편의점 밖에서 술을 마시다 다른 손님의 얼굴에 라면 국물을 끼얹은 혐의(폭행)로 60대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오후 8시30분께 보령시 대천동의 한 편의점 앞에서 30대 남성 B씨 얼굴에 뜨거운 떡국과 컵라면을 부은 혐의를 받는다.

A씨는 편의점 앞 간이 탁자에서 술과 떡국, 컵라면 등을 먹고 있었다. 당시 술에 취한 A씨는 공병을 팔러 편의점을 찾은 30대 고객 B씨를 무시하는 발언을 이어가다 시비가 붙자 홧김에 이러한 짓을 저지른 것으로 조사됐다.

신고받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰은 재범 우려다 크다고 보고 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.