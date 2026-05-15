박홍배 대변인 “朴, 막말 유튜버와 희희낙락” “무장애 ‘사투’ 장애인 등에 부끄럽지 않나”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당은 15일 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 ‘김예지 의원 비하’ 논란이 불거진 유튜버 채널에 출연한 것과 관련해 “국민적 공분이 무섭게 커지고 있다”고 비판했다.

박홍배 민주당 중앙선대위 대변인은 이날 서면브리핑 통해 “가장 충격적인 것은 박 후보가 전국장애인부모연대 부산지부와 부산장애인부모회로부터 발달장애인 정책 요구안을 전달받은 다음 날에 장애인 비하 유튜버와 촬영했다는 사실”이라며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “국민의힘과 박 후보에 묻겠다”며 “장애인 비하 막말 유튜버와 지금 희희낙락거릴 때인가”라고 했다.

그러면서 “앞에서는 장애인 부모님 만나고, 뒤에서는 장애인 비하 유튜버 채널에 출연하는 것이 국민의힘과 박 후보의 진짜 정체인가”라며 “무장애 세상을 위해 사투를 벌이고 계신 그 부모님들, 가족, 그리고 장애인 돌봄 종사자분들께 부끄럽지 않나”라고 말했다. 이어 “장애인 고용과 복지 개선을 위해 노력하는 수많은 기업과 공직자들의 노고 앞에 부끄럽지 않나 현직 시장 맞나”고 했다.

박 대변인은 “더 가관인 것은 장애인 비하 유튜버 채널 촬영을 박 후보의 공식 일정으로 홍보해 놓고도 문제가 불거지자, ‘박 후보의 일부 팬이 섭외한 것으로 파악됐다’라며 되려 박 후보 본인의 지지자에게 그 모든 책임을 전가하고 있다는 점”이라며 “정치는 정치인 자아 그 자체라는 말이 있다. 박 후보, 약자를 비하하는 흐름에 졸렬하게 손을 얹은 채 지역의 미래를 논할 자격이 있는지, 문제가 생길 때마다 지지자에 책임 전가하며 나만 살겠다고 계속 비겁하게 선거를 치를 것인지, 직접 자문해 보시기 바란다”고 밝혔다.

그는 “민주당은 ‘일 잘하는 전재수 부산시장 후보’와 함께, 민생안정과 공정사회를 구축하는데 계속 전념하겠다”고도 했다.