2.5조 규모 지역사랑상품권 발행 “이재명 정부 민생회복 정책에 발맞출 것”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 당선 즉시 추가경정예산(추경)을 통해 2조5000억원 어치의 지역사랑상품권을 발행한다고 공약을 발표했다.

정 후보는 15일 서울 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “서울시민의 먹고사는 문제를 해결하기 위해 조기 추경을 통해 2조5000억원 규모의 지역사랑상품권을 발행하겠다”고 밝혔다.

그는 “고물가로 커진 시민 생활비 부담을 낮추고 침체된 골목상권 소비를 살리겠다”며 “이재명 정부의 민생 회복 노력에 발맞춰 서울 시민의 생활비 부담을 덜고 시민 삶을 든든히 뒷받침하겠다”고 공약 취지를 설명했다.

상품권 발행과 관련해 현행 1인당 보유액수와 지역사랑상품권 구매한도(자치구 50만 원‧광역 30만원)를 상향하되 구체적인 한도는 향후 추경 편성 과정에서 확정하겠다는 계획이다.

소요 예산은 할인율 10% 기준 약 2500억원 수준으로 추산된다. 정 후보는 지역사랑상품권이 현금과 달리 10% 할인된 가격으로 발행돼 물가 상승 대응이 가능하고 자치구별 페이백 정책과 결합하면 시민 체감 효과는 더 커질 것이라 강조했다.

정책 효과의 근거로는 서울연구원 분석 자료를 제시했다. 자료에 따르면 서울사랑상품권은 2조8437억원의 사용액이 3조8818억원의 생산 유발 효과와 1조8573억원의 부가가치 유발 효과를 낸 것으로 분석됐다.

이재명 정부는 지난해 6월 취임 직후 두 차례에 걸쳐 약 14조원가량의 민생회복소비쿠폰을 전 국민에게 지급했다. 최근에도 전쟁 추경을 통해 고유가 피해지원금 4조800억원을 지역화폐를 포함한 형태로 지급 한바 있다.

한편 정 후보는 이날 자신의 31년 전 폭행사건 논란과 관련 “(6·3 지방) 선거를 뒤집기 위한 허위조작이자 네거티브 마타도어”라며 “반드시 법적 책임을 물을 것”이라 답했다.