노동부, 노사·청년단체 참여 산업전환 고용안정 포럼 최종회의 개최 직업훈련·고용안전망·기업지원 등 5개 분과 중심 정책과제 구체화 “산업전환 속도와 노동시장 준비 간극 커…적기 인재양성 중요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 산업구조 재편 과정에서 발생할 수 있는 고용 충격에 대응하기 위해 ‘산업전환 고용안정 기본계획’ 마련에 속도를 내고 있다. 인공지능(AI) 확산과 탄소중립 전환 등 급격한 산업 변화 속에서 노동자의 고용안정과 직업 전환 지원 체계를 구축하겠다는 취지다.

고용노동부는 15일 서울비즈센터에서 한국노총·민주노총·한국경영자총협회·대한상공회의소·중소기업중앙회·청년단체 등이 참석한 가운데 ‘산업전환 고용안정 전문가 포럼’ 최종회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 지난해 11월부터 운영해 온 전문가 포럼 논의를 마무리하고 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 정부는 산업전환 과정에서 예상되는 일자리 감소와 직무 변화에 선제적으로 대응하기 위해 업종별 고용영향 분석과 정책과제 발굴 작업을 진행해 왔다.

1기 포럼에서는 업종별 현황 분석과 기초자료 축적에 집중했고, 2기 포럼에서는 일자리 전망, 고용안전망, 기업지원, 직업훈련, 사회적 대화 등 5개 전문 분과를 중심으로 정책과제를 구체화했다.

이날 회의에서는 전문가 포럼이 마련한 보고서 초안과 노동부 검토자료를 공유하고 노사단체와 청년단체 의견을 청취했다. 노동계에서는 한국노총과 민주노총이, 경영계에서는 경총·대한상의·중기중앙회가 참여했다.

임영미 노동부 고용정책실장은 “산업전환의 속도와 노동시장의 준비 사이에는 간극이 있다”며 “시설·설비 투자에 맞춰 필요한 인재가 제때 양성되지 않으면 전환은 성공적으로 이뤄지기 어렵다”고 말했다. 이어 “산업전환의 전체 주기에 맞춰 우수한 인재가 적기에 일할 수 있도록 촘촘한 지원체계를 관계부처와 함께 갖춰 가겠다”고 밝혔다.

노동부는 공개토론회와 ‘산업전환 고용안정 전문위원회’ 논의 등을 거쳐 오는 6월 최종 기본계획을 발표할 예정이다.