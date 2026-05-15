[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아는 지난 14일 여성 골퍼를 위한 스페셜 에디션 드라이버 ‘퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드(QUANTUM MAX FAST ROSE GOLD)’ 출시를 기념해 ‘퀀텀 레이디스 익스피리언스 데이(QUANTUM LADIES EXPERIENCE DAY)’를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

서울 강남구 캘러웨이 피팅 스튜디오 청담에서 진행된 이번 행사는 초청받은 여성 아마추어 골퍼들이 퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드 드라이버를 비롯한 다양한 캘러웨이 및 오디세이 클럽들을 직접 시타하며 제품 퍼포먼스를 경험했다. 또한 캘러웨이 어패럴 제품들도 함께 전시돼 참가자들은 브랜드가 제안하는 스타일과 라이프스타일을 자연스럽게 체험하는 시간을 가졌다.

특히 참가자들은 블랙과 핑크 또는 로즈 골드 포인트를 활용한 드레스코드 스타일링과 함께 행사에 참여했으며, 롱기스트 챌린지와 럭키드로우 등 다양한 프로그램을 통해 서로 교류하며 현장 분위기를 즐겼다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “이번 퀀텀 레이디스 익스피리언스 데이는 여성 골퍼들이 제품과 브랜드를 보다 자유롭고 편안하게 경험하며 서로 소통할 수 있도록 기획된 행사”라며 “앞으로도 골퍼들이 캘러웨이만의 퍼포먼스와 브랜드 감성을 함께 경험할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.