새희망홀씨 0.30%p, 햇살론 0.75%p 인하

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 새희망홀씨Ⅱ(새희망홀씨)와 햇살론 등 현재 취급 중인 서민금융상품의 금리를 인하한다고 15일 밝혔다.

카카오뱅크는 서민·금융 취약계층의 금융애로 해소 및 금융 부담 경감에 기여하고자 지난해 9월 새희망홀씨 취급을 개시했다. 올해 서민금융진흥원의 정책서민금융 개편에 따라, 기존의 햇살론15와 햇살론뱅크는 ‘햇살론 일반’, ‘햇살론 특례’ 상품으로 새롭게 출시해 운영 중이다.

카카오뱅크는 새희망홀씨의 금리를 0.30%p 인하한다. 새희망홀씨는 소득이 적거나 신용이 낮아 은행에서 대출받기 어려웠던 금융 소비자를 위한 서민 맞춤형 상품으로 은행 자체 재원 기반의 무보증 신용대출이다.

햇살론 금리도 0.75%p 인하해 제도권 금융 이용에 어려움을 겪는 금융 소비자를 지원한다. 오는 7월부터 대출 금리 산정 시 서민금융진흥원 출연금을 반영할 수 없도록 하는 은행법 개정안이 시행됨에 따라, 카카오뱅크는 선제적으로 향후 예상되는 금리 인하 폭을 한 달 이상 앞당겨 반영해 저신용자의 금융 부담을 줄인다는 방침이다.

카카오뱅크 관계자는 “이번 금리 인하를 통해 새희망홀씨·햇살론을 최저 기준 연 4% 중반의 금리로 공급한다”며 “중·저신용자, 금융이력 부족자 등 금융 취약계층을 위해 경쟁력 있는 금리와 편의성을 제공해 포용금융 실천에 나서겠다”고 말했다.