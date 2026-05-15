- ‘혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축사업’최종 선정… 총사업비 142억원 투입

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시의 핵심 바이오 거점 역할을 수행키 위한 ‘바이오특화단지 육성’ 사업에 속도가 붙었다.

대전시는 산업통상부가 주관한 ‘혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축사업’에 최종 선정돼 국비 99억 4000만 원을 확보했다고 밝혔다. 시는 이 사업에 자체 예산 포함해 총 142억원을 투입할 예정이다.

이번 사업은 첨단 바이오의약품 개발에 필요한 바이오의약품 특성 분석 및 CMC 지원, 신약 개발 기간·비용 절감 등을 위해 추진한다. 고도화된 바이오의약품의 특성 분석과 평가를 지원하는 기반(인프라)을 구축하고, 임상 허가와 품목 승인 등에 필요한 기업 맞춤형 데이터 분석 서비스를 지원하는 것이 핵심이다.

대전시는 이번 공모를 위해 대전테크노파크, 한국기초과학지원연구원(KBSI), 한국생명공학연구원(KRIBB)과 협력해 지역의 우수한 바이오 연구 기반(인프라)과 연구 역량을 적극적으로 제시했다. 특히 지역 바이오산업의 성장 가능성과 우수한 기업지원 성과 등을 인정받아 최종 선정을 이끌었다.

시는 유성구 전민동에 조성 중인 대전바이오창업원 내에 오는 2030년까지 5년간 관련 지원 시스템을 구축한다. 또한 올해 하반기부터는 전문 기술 지도를 통해 지역 바이오기업의 사업화와 해외시장 진출 지원에도 나설 예정이다.

특히 이번 사업은 신약 개발 초기 단계에서 가장 큰 어려움으로 꼽히는 특성 분석과 CMC 분야 지원에 초점을 맞추고 있다.

CMC(Chemistry, Manufacturing and Controls)는 바이오의약품의 원료와 제조공정, 품질관리 체계를 표준화하고 검증하는 과정으로, 임상시험 승인과 대량생산, 기술 이전 등에 필요한 핵심 절차다. 그동안 바이오기업들이 관련 데이터를 자체적으로 확보하는 데 어려움이 있었던 만큼, 이번 플랫폼 구축을 통해 연구개발 효율성이 크게 향상될 것이란 기대다.

유세종 대전시 미래전략산업실장은 “이번 사업 선정은 대전의 우수한 바이오 생태계와 연구 역량을 다시 한번 인정받은 의미있는 성과”라며 “첨단 바이오 혁신신약 개발을 가속화해 지역 기업들이 글로벌 시장에 빠르게 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 이번 플랫폼이 들어설 대전바이오창업원은 오는 2027년 상반기부터 본격 운영할 예정이며, 28개 입주 공간과 공동장비실을 갖춰 지역 바이오벤처의 창업→성장까지 전 과정을 지원하는 핵심 바이오 거점 역할을 수행할 예정이다.