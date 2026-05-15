[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 고현정이 건강 이상설에 직접 선을 그었다.

14일 고현정은 자신의 유튜브 채널 ‘고현정’에 공개한 영상 끝에서 “최근 공개된 유튜브 영상을 통해 제 예전 건강 이야기로 많은 분들이 걱정을 하신다는 말씀을 들었다”고 했다.

고현정은 “제가 요즘 고민하는 일 때문에 입맛이 좀 없고 기운이 많이 없고 먹는 것도 별로 취미가 없다는 얘기였다”며 “누구나 어떤 이슈나 고민이 있으면 다들 조금은 그러실 때가 있으실 거라고 생각된다. 저도 그런 경우”라고 설명했다.

이어 “요즘 저는 주변의 따뜻한 도움과 배려 덕분에 그 어느 때보다도 활기차고 건강을 잘 유지하면서 지내고 있다”고 했다. 그는 “맛있는 것도 잘 먹고 있다. 잘 쉬고 열심히 운동하고 움직이려고 매 순간을 즐기려고 노력하고 있다”고도 덧붙였다.

앞서 고현정은 2020년과 2024년 두 차례 응급 수술을 받았다고 고백해 팬들의 걱정을 샀다. 지난 7일 유튜브 채널 ‘걍밍경’에 출연해 “2020년에 십이지장과 췌장을 연결하는 부위, 위까지 복합적으로 문제가 있어 응급 수술을 받았다”고 밝혔다.

2024년에도 건강이 크게 악화됐다. 고현정은 당시를 “스트레스를 너무 많이 받은 일들이 있었다”며 “다시 쓰러졌고, 응급실도 여러 군데를 돌다가 겨우 들어갔다”고 회고했다. 이 고백이 재조명되면서 건강 이상설이 불거졌고, 고현정이 이번 영상을 통해 직접 현재 상태를 전한 것이다.