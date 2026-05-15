삼성SDS 데이터센터 방문, AI 인프라 운영 벤치마킹

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)가 부산항 AI 데이터센터 등 핵심시설 구축 기반마련에 속도를 내고 있다.

부산항만공사 AI 추진단과 지난 3월 부산항만공사와 업무협약을 맺은 부산정보산업진흥원(BIPA) 소속 직원들은 14일 삼성SDS 춘천 데이터센터를 방문해 선진 AI 인프라 운영 현황을 벤치마킹했다. 이번 현장 방문은 부산항의 AI 핵심 인프라 조성 방향을 모색하기 위해서다.

방문단은 주요 AI 서버 운영시설과 전력, 냉각, 보안체계 등 핵심 인프라를 둘러보고, 운영직원들과의 간담회를 통해 AI 데이터센터 구축 및 운영과정에 필요한 사항에 대해 의견을 교환했다

지난 1월 국가인공지능전략위원회 부위원장의 부산항 방문 이후 부산항만공사는 부산항 특화 AI 데이터 센터 구축 필요성을 검토하고 있으며, 지난 11일 ‘국가 AI컴퓨팅 센터 구축사업’ 민간참여자로 선정된 삼성SDS의 운영 노하우와 인프라 구축사례를 직접 확인할 계획이다.

부산항만공사는 이번 방문결과를 부산항 AI 데이터센터 구축 규모, 사업타당성 확보를 위한 기획연구에 활용할 방침이다.

부산항만공사 관계자는 “AI기술을 효율적으로 활용하기 위해서는 데이터 인프라가 반드시 필요하다”며 “국내 선진 AI 데이터센터 운영사례를 면밀히 분석해 물류 경쟁력을 높일 수 있는 부산항 특화형 AI 인프라 구축 기반을 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.