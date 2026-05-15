‘우수 행정 및 정책사례 선발대회’서 소상공인 광고료 인하 정책으로 기초자치단체(구) 부문 우수상 수상...AI 민원 챗봇 ‘서초 AI전트’ 장려상 수상해 2관왕 쾌거... 4개월간 1만 1000 건 민원 처리해 안정적 운영 성과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 14일 열린 2026년 ‘우수 행정 및 정책사례 선발대회’ 시상식에서 기초자치단체(구) 부문 우수상과 장려상을 동시에 수상하며 기초자치단체 가운데 유일하게 2관왕을 달성하는 쾌거를 거뒀다.

(사)한국공공정책평가협회 주관으로 개최된 ‘우수 행정 및 정책사례 선발대회’는 국민 삶의 질 향상에 기여한 우수 정책 사례를 발굴해 시상하는 행사다.

이번 시상식에서 서초구는 ‘소상공인 LED 전자게시대 및 버스승차대 광고료 인하 혜택 제공’ 정책으로 우수상을, ‘전국 최초 에이전틱 AI 챗봇 서비스 서초 AI전트’ 정책으로 장려상을 각각 수상했다.

우수상을 수상한 ‘소상공인 LED 전자게시대 및 버스승차대 광고료 인하 혜택 제공’ 정책은 홍보와 마케팅에 어려움을 겪는 소상공인의 부담을 줄이고 지역 상권을 활성화하기 위해 추진됐다.

이번 정책으로 지역 내 소상공인은 양재역, 강남역, 고속버스터미널 등 유동인구가 많은 주요 거점 7곳의 LED 전자게시대를 기존 대비 80% 인하된 가격인 10일 1만 원에 이용할 수 있게 됐다.

또, 예술의전당, 강남역, 논현역 등 주요 대로변 버스승차대 디지털 광고물 역시 기존 대비 90% 인하된 가격인 10일 3만 원에 이용할 수 있어 소상공인의 실질적인 홍보 비용 부담을 낮춘 지역경제 활성화 정책으로 좋은 평가를 받았다.

아울러 서초구는 2009년 전국 최초로 현수막 지정게시대를 LED 전자게시대로 전환하는 등 친환경 광고 정책도 지속 추진하고 있다. 이를 통해 약 18년간 현수막 약 9만 장의 제작·폐기를 대체하며 탄소배출 저감 효과를 거둔 것으로 분석된다.

장려상을 수상한 ‘서초 AI전트’는 구민의 자연어 질문에 24시간 응답하는 AI 챗봇 서비스다. 지난해 12월 출시 이후 약 4개월간 1만 1000 건 이상의 민원을 처리했으며, 평균 응답시간 9.2초, 30초 내 응답률 98.9%를 기록하는 등 안정적인 운영 성과를 보이고 있다. 특히 중앙정부와 타 지자체의 벤치마킹 문의도 이어지고 있는 것으로 알려져 혁신적인 민원 안내 모델로 인정받고 있다.