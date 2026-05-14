“트럼프, 대만 문제 민감성 이해하고 있어…며칠내 입장 나올 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 스콧 베선트 미국 재무장관은 14일 “중국이 호르무즈 해협 재개방을 위해 할 수 있는 역할을 할 것”이라며 우회적으로 중국의 역할론을 언급했다.

베선트 장관은 이날 베이징에서 열린 미중 정상회담과 맞물려 진행된 CNBC 인터뷰에서 “호르무즈 해협 재개방은 중국의 이익에도 부합한다”며 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 일정을 수행 중인 그는 “중국은 이란 지도부에 영향력을 행사할 수 있는 인물들과 물밑에서 접촉하며 움직일 것이라고 생각한다”고 말했다.

베선트 장관은 이날 대만 문제와 관련해 “트럼프 대통령이 이 문제의 민감성을 이해하고 있다”며 그렇지 않다고 말하는 사람들은 트럼프 대통령의 협상 스타일을 이해하지 못하는 것“이라고 설명했다.

그러면서 며칠 내로 트럼프 대통령으로부터 대만 문제와 관련된 더 많은 이야기를 듣게 될 것이라며 이 문제에 대한 보다 자세한 트럼프 대통령의 입장이 나올 것이라고 말했다.

아울러 그는 이번 트럼프 대통령의 방중 기간 미국 보잉사의 대규모 수주를 기대한다고도 말했다.