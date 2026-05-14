5월29일까지 창업7년 미만 스타트업 10개사 모집...ESG경영 진단 컨설팅과 결과보고서 제공 등을 통해 ESG경영 도입·내재화 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)이 운영하는 우수 스타트업 지원시설 ‘서울창업허브 성수’는 5월14일부터 5월29일까지 ESG경영 진단 컨설팅 지원사업 참여기업을 모집할 예정이다.

ESG란 ‘기업의 비재무적인 요소인 환경·사회·지배구조’를 뜻하는 것으로 ESG경영이란 이러한 환경·사회·지배구조에 대한 경영철학으로 지속 가능 경영을 추구, 사회적 책임을 다하는데 중요한 요소다.

최근에는 기업의 재무적 성과만을 판단하는 전통적 방식과는 달리 장기적인 관점에서 기업가치와 지속가능성에 영향을 주는 ESG 등의 비재무적 요소를 강조하고 있다.

특히 2026년 팁스(TIPS)사업에서는 ESG경영을 실천하는 스타트업을 우대하기 위해 가점항목이 신설 되어 기후테크 · 소셜벤처 등 ESG 관련 분야를 영위하는 기업에, 최대 2점의 가점을 부여할 수 있도록 하고 있다.

이번 스타트업 ESG경영 진단 컨설팅 지원사업은 ESG전문 컨설팅 업체인 대신경제연구소와 함게 진행하며, 기업의 ESG경영 진단 컨설팅뿐만 아니라, 진단 보고서 제공 및 개선 가이드라인 안내까지 폭 넓은 ESG 지원을 제공하게 된다.

서울창업허브 성수가 개발한 스타트업 ESG 지표를 기반으로 현장 진단 컨설팅과 맞춤형 ESG 교육이 제공되며, 진단 결과 보고서까지 제공한다.

또, 진단 컨설팅 참여 완료 기업이 ESG경영 실적 자료로 활용할 수 있도록 돕기 위해 “ESG 경영 진단 컨설팅 참여 확인서”를 함께 제공한다.

2025년도에는 ESG관련 기술개발 분야 총 20개 스타트업을 지원하였으며 ESG경영수준 고도화, 투자유치 및 고용창출 등 다양한 성과를 달성하였다.

대표사례로는 AI 데이터 기반 금융·복지 영역의 (주)나눔비타민이 있으며, B-Corp 인증(사회 환경 책임경영 글로벌인증) 및 GS(소프트웨어 품질)부분의 인증준비, 신청 등을 지원하여 기업의 글로벌 시장 진출을 향한 발판을 마련했다.

또, 친환경제품·패키지 개발 솔루션 시스템 생산하는 리베이션(주)은 등급평가 컨설팅 “ESG4” 등급을 획득 하는 등 ESG 경영수준 고도화 성과를 달성하였다.

서울창업허브 성수는 2026년 사업에서도 ESG관련 스타트업 기업의 선제적 발굴을 통한 ESG 도입·내재화 지원을 지속적으로 확대할 예정이다.

참여기업 모집은 5월14일부터 5월29일까지 서울스타트업 플러스 온라인 접수를 통해 진행된다.

지속 가능한 경영 환경 구축을 희망하는 서울소재 창업 7년 이내(신산업 분야는 10년 이내)스타트업 이라면 누구나 신청이 가능하다.

김종우 서울경제진흥원 창업본부장은 “지속 가능한 ESG경영 환경 구축을 희망하는 서울 소재 기업을 적극 발굴, 실효성 있는 프로그램을 통해 ESG경영을 적극 지원할 예정” 이라고 밝혔다.