비공개 전환된 미중 정상회담 시작하자 마자 “대만문제 잘못 처리하면 부딪히거나 충돌” 발언 수위 높인 이례적 ‘경고’

[헤럴드경제=도현정 기자] 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 대만 문제를 ‘잘못’ 처리하면 미국과 중국의 충돌로 이어질 수 있다는 경고를 보냈다.

중국 관영 신화통신에 따르면 14일 시 주석은 베이징 인민대회당에서 진행된 트럼프 대통령과의 정상회담에서 “대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 대만 문제를 회담의 최우선 화두로 제시했다.

시 주석은 “(대만 문제를) 잘 처리하면 (미중) 양국 관계는 총체적인 안정을 유지할 수 있다”며 “잘못 처리하면 양국은 부딪치거나(碰撞) 심지어 충돌(衝突)할 것이고, 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것”이라고 말했다.

시 주석이 쓴 ‘팽당’(碰撞)과 ‘충돌’(衝突) 등의 표현은 모두 ‘부딪침’을 의미한다. ‘팽당’이 비교적 표면적이고 가벼운 부딪침을, ‘충돌’은 보다 심층적이고 장기적인 대결에 가까운 의미의 단어다.

그는 이어 “‘대만 독립’과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다”며 “대만해협의 평화·안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대공약수”라고 덧붙였다.

이는 중국이 그동안 미국에 전했던 대만 문제와 관련한 발언 중 가장 높은 수위라 할 정도로 미국을 압박하는 표현이었다. 미국은 ‘하나의 중국’ 원칙을 존중한다고 하면서도 대만에 무기를 판매하고, 공동 훈련도 하며 안보 협력을 다져왔다. 이는 대만을 통해 중국을 일정 부분 견제하는 역할도 해왔다.

중국은 이를 ‘핵심이익 중의 침해’로 규정하면서 반발해왔다. 기존 정상회담에서도 대만 문제는 거의 빠지지 않는 이슈였다. 관세로 인한 무역전쟁이 가장 큰 화두였던 지난해 10월 부산 정상회담에서만 대만 문제가 의제에서 빠졌다.

중국은 앞서 정상회담 전에 ‘대만 문제’, ‘민주주의와 인권’, ‘발전 경로와 정치 시스템’, ‘중국의 발전 권리’ 등 4대 레드라인(양보할 수 없는 의제)을 발표했다. 여기에서도 대만 문제는 가장 먼저 거론되는 의제였다.

트럼프 대통령은 이번 정상회담에서 대만에 대한 무기 판매 문제 등을 논의하겠다고 공언했으나 아직 그가 시 주석에게 어떻게 언급했는지 등은 전해지지 않았다. 전문가들은 중국이 이번 회담에서 미국에 ‘하나의 중국’을 지지한다는 원론적 입장을 넘어, 대만 독립을 지지하지 않는다는 식의 더 나아간 입장을 표명하길 바랄 것이란 분석을 내놨다.