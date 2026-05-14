한국형 초음속 전투기 KF-21 시제기가 지난 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 힘차게 이륙하고 있다. KF-21로 우리나라는 세계 8번째 초음속 전투가 개발국이 됐다. 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장은 이날 기자간담회에서 “KF-21에 대해 현재 구체적으로 거론되는 수출수요만 200대 이상이며, 내부적으로는 최대 1000대까지도 가능성을 보고 있다”고 밝혔다. [국방일보 제공]
youknow@heraldcorp.com
입력 2026-05-14 12:00:06
한국형 초음속 전투기 KF-21 시제기가 지난 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 힘차게 이륙하고 있다. KF-21로 우리나라는 세계 8번째 초음속 전투가 개발국이 됐다. 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장은 이날 기자간담회에서 “KF-21에 대해 현재 구체적으로 거론되는 수출수요만 200대 이상이며, 내부적으로는 최대 1000대까지도 가능성을 보고 있다”고 밝혔다. [국방일보 제공]
5만원→70만원, 삼전닉스 안 부러워…MZ 몰리자 턴테이블도 ‘귀한 몸’ [언박싱]
지난 13일 회현역 지하상가 9번 출구로 들어서자 오래된 재즈와 팝 음반 사이로 최근 발매된 인디 밴드와 국내 아티스트 LP를 찾는 손님들의 발길이 이어졌고 스마트폰과 스트리밍 음악 서비스가 일상이 된 시대지만 아날로그 감성을 찾는 젊은층이 늘면서 LP 시장도 다시 활기를 띠고 있다.
러우 전쟁 중에 호화 저택 자금세탁…젤렌스키 최측근, 부패 수사 피의자 됐다
[헤럴드경제=장윤우 기자] 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서 전직 대통령실장이 대규모 자금세탁 혐의로 피의자로 지목됐다. 12일(현지시간) AP통신과 유로뉴스 등 외신에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 특별반부패검찰청(SAPO)은 전 대통령실장 안드리 예르마크를 2021~2025년 사이 4억6000만 흐리브냐(약 155억원)의 자금세탁 혐의 피의자로 통보했다. 수도 키이우 인근 호화 부동산 개발 프로젝트를 통해 자금을 세탁한 혐의다. 예르마크 외에도 6명이 피의자로 통보됐다. NABU와 SAPO에 따르면 해당 조직은 유령회사와 현금 거래, 허위 금융 서류를 동원해 수년간 자금을 빼돌렸다. 키이우 외곽에 각 1000㎡ 규모의 개인 저택 4채와 스파·수영장이 딸린 공용 웰니스 시설을 건설할 계획이었던 것으로 당국은 파악하고 있다. 예르마크는 젤렌스키 대통령의 두터운 신임을 받던 핵심 측근이었다. 대미 협상 수석 대표를 맡다가 지난해 11월 사퇴했다. 젤렌스키 대통령은 교체 압
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는