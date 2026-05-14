한국형 초음속 전투기 KF-21 시제기가 지난 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 힘차게 이륙하고 있다. KF-21로 우리나라는 세계 8번째 초음속 전투가 개발국이 됐다. 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장은 이날 기자간담회에서 “KF-21에 대해 현재 구체적으로 거론되는 수출수요만 200대 이상이며, 내부적으로는 최대 1000대까지도 가능성을 보고 있다”고 밝혔다. [국방일보 제공]


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