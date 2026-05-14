[헤럴드경제=정석준 기자] 박충권 국민의힘 의원은 14일 “박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 대장동 모델을 ‘창의적 아이디어’라 치켜세우며 인천의 미래로 제시한 것은 300만 시민을 대놓고 우롱하는 처사”라고 비판했다.

국민의힘 중앙당 선거대책위원회 공보단장을 맡고 있는 박 의원은 이날 논평을 통해 “단군 이래 최대의 부동산 비리 사건을 성공 모델로 둔갑시키려는 시도는, 인천을 부패의 아수라장으로 만들겠다는 선언과 다름없다”며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “정책 대담회는 도망치듯 불참하며 검증을 회피하면서, 뒤로는 오직 ‘대통령 마케팅’에만 혈안이 된 모습은 무책임의 극치”라며 “현장의 목소리를 외면한 채 표 계산에만 몰두하는 후보에게 인천의 미래를 맡길 수는 없다”고 말했다.

이어 “사법부가 부패 범죄로 규정한 대장동의 망령을 인천으로 불러들이려는 것은, 시민의 재산을 투기꾼의 놀이터로 내주겠다는 투항 선언”이라며 “인천은 대장동식 비리의 실험 대상이 아니며, 시민들은 ‘대장동 시즌 2’를 결코 용납하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “박 후보는 지금이라도 ‘대장동 찬양’을 중단하고 시민 앞에 사죄한 뒤 즉각 후보직을 내려놓으라”며 “범죄를 창의로 둔갑시킨 오만함에 돌아올 것은 6.3 지방선거에서 시민들이 내릴 엄중한 심판뿐이다”고 강조했다.