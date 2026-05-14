기존 ‘팔로스’와 투트랙 시공 체계

[헤럴드경제=고은결 기자] 대한전선은 1만톤급의 해저케이블 전용 포설선(CLV) ‘스칸디 커넥터’호를 인수한다고 14일 밝혔다. 이날 기존 선주인 노르웨이 DOF사와 선박 매매 계약을 체결했고, 선박은 오는 8월에 국내에 인도될 예정이다.

스칸디 커넥터호는 대한전선이 보유한 국내 유일 해상풍력용 CLV인 ‘팔로스’호에 이어 국내에 두번째로 도입되는 CLV로, 한 번에 7000톤(t)의 해저케이블을 선적할 수 있다.

대한전선은 두 척의 CLV를 보유하게 돼 프로젝트 특성과 시공 환경에 따라 최적의 선박을 투입할 수 있는 투트랙 시공 체계를 구축했다고 설명했다.

스칸디 커넥터호는 네덜란드의 특수선 전문 기업인 다멘이 설계한 고사양 CLV다. 글로벌 해양 시공 및 엔지니어링 기업인 DOF 그룹이 운용해왔다. 현재까지 총 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300km의 해저케이블을 포설했다.

해당 선박은 선박위치정밀제어시스템(DP2)을 갖춰 기상 변화에도 선박 위치를 정밀하게 유지할 수 있으며, 대형 캐로셀과 텐셔너 등 고사양 포설 전용 설비를 탑재해 외부망과 장거리 계통 연계뿐 아니라 단거리 HVDC 해저케이블 시공도 가능하다.

대한전선은 해저 시공 전문 자회사인 대한오션웍스와의 시너지를 통해 턴키 경쟁력을 강화할 계획이다. 대한전선은 자체 선대 운용은 물론 용선 등을 통해 추가 사업 기회도 확대할 예정이다.

회사 관계자는 “팔로스와 스칸디 커넥터를 기반으로 국내외 다양한 해저케이블 사업을 안정적으로 수행하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 대한전선은 최근 세계 최대 풍력 산업 전시회 ‘윈드 유럽 2026’에서 해저케이블 토탈 솔루션을 비롯해 팔로스, 대한오션웍스를 소개하며 시공 경쟁력을 소개했다.