창업생태계 확대…‘창업도시 울산’ 창업 개인·기업 안정적 성장 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 중소벤처기업부의 ‘2026년 창업보육센터(BI)’ 신규 지정 공모에서 ▷울산 1인 창조기업지원센터(울산경제일자리진흥원) ▷울산 스타트업 허브(울산창조경제혁신센터) ▷울주창업비즈니스센터(울주군) 등 3개 기관 선정으로 창업 기반을 강화했다.

창업보육센터는 예비창업자와 초기 창업기업의 안정적인 성장을 지원하기 위해 중소벤처기업부가 일정 수준 이상의 창업보육 역량과 공간, 전문인력, 장비 등을 갖춘 기관을 지정·지원하는 제도다. 이번 공모에서 울산 지역 3개 기관을 포함해 전국에서 18개 기관이 신규 지정됐다.

울산시는 정부의 ‘국가창업시대’ 기조에 발맞춰 ‘창업도시 울산’ 조성을 핵심 전략으로 인공지능(AI)·딥테크와 제조업 혁신을 기반으로 한 지역 창업생태계 강화에 집중하고 있다.

이번 창업보육센터 신규 지정으로 예비창업자 발굴부터 초기 사업화, 창업기업 보육까지 단계별 기능 수행이 가능해지면서 지역 창업생태계 활성화의 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대된다. 또한 지역 창업기업의 초기 보육 기능 강화와 혁신기관 간 협력 연결망 확대에도 도움이 될 전망이다.

울산시 관계자는 “지역 혁신기관들과의 협력으로 창업기업의 성장 단계별 지원을 강화해 창업기업이 마음껏 도전하고 성장할 수 있는 창업도시 울산 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 울산시는 창업생태계 활성화를 위해 울산과학기술원 심층기술(딥테크) 특화 창업중심대학 사업, 울산 조선해양 특화 새싹기업 지구(스타트업 파크) 조성, ‘울산창업 유·엘·에스·에이·엔 연속(U·L·S·A·N 시리즈)’ 등과 연계해 창업 전 주기를 아우르는 지원체계 확대 사업을 추진하고 있다.