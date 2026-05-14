이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보는 14일 더불어민주당 박지원 의원의 국회의장 후보 선출 탈락과 관련해 “광주·전남 정치의 현주소가 참담하다”고 밝혔다.
이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보는 14일 더불어민주당 박지원 의원의 국회의장 후보 선출 탈락과 관련해 “광주·전남 정치의 현주소가 참담하다”고 밝혔다.

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보는 14일 더불어민주당 박지원 의원의 국회의장 후보 선출 탈락과 관련해 “광주·전남 정치의 현주소가 참담하다”고 밝혔다.

이 후보는 ‘국회의장 후보 선출 결과를 지켜보고’라는 제목의 논평을 통해 “광주·전남 국회의원 숫자는 많지만 지역의 힘은 오히려 약해지고 있다”며 “국회 요직과 당 핵심 당직, 원내지도부, 대권주자급 정치인이 지역에서 거의 보이지 않는 현실을 냉정하게 봐야 한다”고 논평했다.

그는 “광주·전남 국회의원 18명 중 12명이 초선인데, 정치는 결국 힘과 경험, 네트워크의 싸움”이라며 “예산, 국가사업, 공공기관, 철도, 공항, 의대, 기업 유치도 중앙 권력과 국회를 움직일 정치력이 있어야 가능하다”고 밝혔다.

이어 “광주·전남의 현안은 중앙부처 장관 한 명을 설득한다고 해결될 사안이 아니라 정부 부처와 국회, 당 지도부를 동시에 움직여야 할 과제들”이라며 “지역 정치의 무게감이 약해지면 어떤 일이 벌어지겠느냐”고 반문했다.

특히 “호남에서 오랫동안 일당 독점 구조가 이어졌지만, 그 결과가 강한 지역정치로 이어졌는지 묻지 않을 수 없다”며 “어차피 선거 때 되면 그대로 간다는 인식이 굳어지면 중앙정부도, 거대 정당도 지역을 긴장하며 대하지 않는다”고 비판했다.

이 후보는 “지금 필요한 것은 단순히 우리 편을 많이 뽑는 것이 아니라 광주·전남을 위해 중앙과 싸울 수 있는 정치력, 국가 의제를 주도할 전략가형 리더를 키우는 일”이라며 “30년 독점구도에 엄중한 경고를 보내는 ‘30% 혁명’이 필요하다”고 지지를 호소했다.


sij@heraldcorp.com