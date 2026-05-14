국내·외 브랜드 560개 발굴…‘웰니스샷’ 등 트렌드 전파

[헤럴드경제=박연수 기자] CJ올리브영은 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러(OLIVE BETTER)’가 론칭 100일을 맞았다고 14일 밝혔다.

올리브베러는 지난 1월 30일 헬스 카테고리를 웰니스 전반으로 확장해 선보인 플랫폼이다. 추상적이었던 웰니스 개념을 ‘잘 먹기’, ‘잘 채우기’ 등 고객 라이프스타일에 맞춘 직관적인 카테고리로 진입 장벽을 낮췄다.

간편한 섭취와 높은 흡수율로 주목받는 웰니스샷과 구미형 건강식품을 전면에 배치하고, 낱개 단위 판매도 도입했다. 지난달 말 기준 올리브베러 매장 매출 상위 30개 제품 중 절반 이상을 웰니스샷과 구미 제품이 차지했다. 웰니스 상품을 새롭게 경험한 올리브영 회원도 180만명을 돌파했다.

신규 브랜드 발굴도 성과 중 하나다. ‘타이거모닝’, ‘도씨’ 등 국내 인디 웰니스 브랜드부터 글로벌 브랜드 ‘유스트’, ‘이야이야앤프렌즈’까지 560여개 브랜드와 1만3000개 상품을 입점시켰다. 단백질셰이크 주력 브랜드였던 ‘플라이밀’과 티백차 전문 ‘낫띵베럴’은 올리브베러를 통해 각각 ‘마녀스프’와 ‘웰니스샷’ 신규 상품군을 시장에 안착시켰다.

외국인 고객 비중도 늘고 있다. 광화문점 개점 직후인 지난 2월 첫 주 매장 매출 중 외국인 비중은 7%에 불과했으나 4월 말에는 50%에 달했다. 외국인 고객 구매 상위 5개 제품이 리쥬란, 비비랩, 낫띵베럴 등 국내 브랜드로 집계되며 K-이너뷰티의 인기를 입증했다.

올리브영은 연내 명동, 성수 등 서울·수도권 핵심 상권을 중심으로 10개 매장을 추가로 확보할 계획이다. 올리브영과 올리브베러를 결합한 복합형 매장도 검토 중이다.

올리브영 관계자는 “앞으로도 국내 신진 웰니스 브랜드를 발굴하고, 혁신을 이어가며 K-웰니스의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.