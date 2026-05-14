23일까지 영국·덴마크·네덜란드 수소와 해상풍력 분야 협력 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산경제자유구역청이 수소와 해상풍력 등 미래 에너지 산업 경쟁력을 강화하기 위해 13일 9박 11일 일정으로 영국·덴마크·네덜란드 3개국에 ‘유럽 에너지산업 협력단’을 파견했다.

이경식 울산경제자유구역청장을 단장으로 하는 이번 협력단은 현지에서 에너지 분야의 글로벌 기술 동향을 파악하고 국제 공동연구개발(R&D) 및 투자유치 연결망을 확대할 예정이다.

먼저 영국에서는 (재)미래융합기술연구원과 함께 임페리얼 컬리지 런던, 유시엘(UCL) 국제산업기술협력센터 등 주요 연구기관을 방문해 에너지 분야 공동연구 및 협력 방안을 논의한다.

협력단은 영국·덴마크·네덜란드 각국 주재 한국대사와 면담을 갖고, 수소 및 해상풍력 등 유럽 친환경 에너지 산업 동향과 현지 투자환경을 공유한다.

18일부터는 덴마크를 방문해 코펜하겐 인프라스트럭쳐 파트너스(CIP)와 코펜하겐 오프쇼어 파트너스(COP)와 울산 해상풍력사업 협력 방안을 논의한다. 코펜하겐 인프라스트럭쳐 파트너스(CIP)는 현재 울산 해역에서 1.5GW 규모 ‘해울이’ 부유식 해상풍력사업을 하고 있다.

19일부터 21일까지 네덜란드 로테르담에서 열리는 ‘세계수소서밋(World Hydrogen Summit)’에도 참가해 울산의 수소산업 기반과 투자 환경을 소개하고, 잠재 투자자 발굴과 현장 상담을 진행한다.

울산경제자유구역청은 이번 협력단 파견을 계기로 수소 생산·저장·운송·활용을 아우르는 지역 산업 생태계를 홍보하고 국제 협력과 투자유치 기반을 강화한다.