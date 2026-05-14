[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령을 ‘체포하라’고 선동하는 게시물을 공유했다. 오마바 전 대통령에 대한 ‘감정’을 가감없이 드러낸 것이다.

12일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령의 트루스소셜 계정에는 전날 오후 10시14분부터 이날 오전 1시12분까지 55개 메시지가 연달아 올라왔다고 연합뉴스가 전했다.

트럼프 대통령은 오바마 전 대통령에 대해 근거 없는 주장으로 공격하는 다른 계정의 게시물도 여럿 공유했다.

오바마 전 대통령과 존 브레넌 전 중앙정보부(CIA) 국장이 2016년 대선에서 당선된 트럼프 대통령을 몰아내기 위해 ‘러시아 사기극’을 벌였다는 내용의 게시물을 연이어 올리곤 “반역자 오바마를 체포하라”고 쓴 게시물도 공유했다.

그러면서 오바마 전 대통령과 조 바이든 전 대통령, 낸시 펠로시 전 하원의장이 워싱턴기념탑 앞 오물에 빠진 모습을 담은 인공지능(AI) 생성 이미지를 올리기도 했다. 아울러 “멍청한 민주당원들(Dumacrats)은 오물을 사랑한다”고도 썼다.

이 밖에 그는 2020년 대선이 조작됐다는 허위 주장, 법무부가 민주당 인사들을 기소하지 않는 데 대한 불만 등을 담은 다른 계정의 게시물도 공유했다.

트럼프 대통령의 심야 사회관계망서비스(SNS) ‘폭주’는 종종 있는 일이다. 지난해 12월1일에는 오후 8시17분부터 자정 직전까지 게시물 160여건을 올렸다. 이는 그의 재임 기간 중 최고 기록이었다.

오바마도 트럼프 ‘견제 행보’

오바마 전 대통령 또한 트럼프 대통령에 대한 견제 행보를 이어가고 있다.

뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 오바마 전 대통령이 같은 날 텍사스 오스틴의 한 식당을 찾아 민주당 소속의 탈라리코 상원의원 후보와 히노호사 주지사 후보를 만났다고 연합뉴스는 전했다.

오바마 전 대통령은 “우리 뛰어난 차기 주지사와 상원의원을 아느냐”며 식당 테이블을 하나씩 돌며 인사했고, 약 30분간 담소를 나눈 뒤 함께 사진 촬영도 했다. 공개적인 지지 선언은 하지 않았지만, 사실상 두 후보에게 힘을 실어준 셈이다.

텍사스는 1994년 이래로 상원의원, 주지사 등 주 전체 선거에서 민주당이 당선된 적이 없다.

다만, 이번에는 공화당이 후보를 내는 과정 중 우왕좌왕하는 모습도 보이며 민주당의 극적 승리도 기대할 수 있다는 전망이 정치권 일각에서 나오는 분위기다.