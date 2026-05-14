유튜브 파트너십 기반 AI 체험형 공간 마련 아날로그 감성 통한 젊은 세대 소통 공간

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 ‘2026 유튜브 팬페스트’에 인공지능(AI) 체험형 부스 ‘Simply. U+ 마음우체국’을 마련한다.

14일 LG유플러스는 구글·유튜브와의 협업을 통해 ‘2026 유튜브 팬페스트(YouTube FanFest)’ 에 참여하고,AI 체험형 팝업 부스 ‘Simply. U+ 마음우체국’을 운영한다고 밝혔다.

유튜브 팬페스트는 서울 성동구 성수동 에스팩토리 D동에서 오는 15일부터 17일까지 열린다. 유튜브 크리에이터와 팬 등 젊은 세대가 한자리에 모여 콘텐츠와 문화를 공유하는 행사다. LG유플러스는 이번 행사에서 디지털 환경에 익숙한 세대의 관계에 공감하고, 진정성 있는 소통 방안을 공유한단 방침이다.

LG유플러스는 모바일 메시지와 사회관계망서비스(SNS) 중심의 소통으로 실제 우체국을 방문한 경험이 적은 세대를 고려해, 아날로그 감성의 ‘편지’와 AI 기술을 결합한 소통 경험을 기획했다고 설명했다.

팝업 부스는 우체국과 편지라는 소재에 기반한 ‘Simply. U+ 마음우체국’으로 마련됐다. 관객이 키오스크를 통해 전하고 싶은 대상과 메시지를 입력하면, AI가 내용을 정리해 편지 형태로 출력해 준다.

‘Simply. U+ 마음우체국’은 상황 기반 미션 시나리오에 따라 ▷Simple. 마음접수국 ▷Simple. 우표발권소 ▷Simple. 마음발송국 ▷Simple. 특별미션 존으로 구성됐다. 관람객은 미니게임을 통해 우표를 획득한 뒤 편지를 크리에이터 우편함에 넣거나, 직접 전달하거나, LG유플러스가 실제 발송까지 지원하는 방식 중 하나를 선택할 수 있다.

LG유플러스는 각 체험 과정에 생활 밀착형 AI 기술을 반영했다고 설명했다. 특히 ‘Simple. 특별미션’ 존에서는 AI 에이전트 ‘익시오(ixi-O)’를 직접 체험하도록 했다. 이로써 AI가 일상 속 소통을 어떻게 돕는지 직관적으로 이해하도록 돕겠단 포부다. 아울러 입력과 선택에 따라 결과가 달라지는 참여형 구조로 AI에 대한 친밀감과 브랜드 호감도를 높일 계획이다.

LG유플러스는 이번 팝업을 통해 젊은 세대가 전하고 싶은 마음을 보다 쉽고 부담 없이 표현할 수 있는 경험을 제공하겠단 방침이다. 기술이나 기능을 전면에 내세우기보다, 고객의 감정과 관계에 집중해 AI가 마음 전달을 돕는 것이 특징이다.

LG유플러스는 이번 부스를 통해 관람객의 ‘Simply. U+’ 표어에 대한 이해를 높여 브랜드 인식을 제고할 것으로 기대하고 있다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “유튜브 팬페스트는 젊은 세대가 자신의 감정과 관심사를 자유롭게 표현하는 공간”이라며 “LG유플러스는 구글·유튜브와 함께한 ‘Simply. U+ 마음우체국’을 통해 기술을 앞세우기보다, 연결의 경험 자체로 고객의 일상에 공감하고 브랜드 가치를 전달해 나가겠다”고 말했다.