전년 동기 대비 영업이익 72억원 감소 매출액 5721억원…전년 대비 5.4% 줄어 “하반기 점진적 턴어라운드 기대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 케이카가 올해 1분기 매출 5721억원, 영업이익 142억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 5.4%, 33.8%씩 감소한 수치다.

케이카 관계자는 “이번 실적이 성장을 위한 선제적 투자와 미국·이란 전쟁 등 외부 변수 영향이 겹친 결과로, 구조적인 수익성 훼손보다는 일시적 조정 성격이 크다”고 설명했다.

케이카는 자동차 구매 성수기인 3~4월을 앞두고 TV 캠페인을 포함한 대규모 마케팅을 약 3년 만에 재개하고, 연말 대비 재고를 1000대 이상 확대하는 등 공격적인 매입 전략을 펼쳤다.

다만, 미·이란 전쟁에 따른 유가 상승과 소비심리 위축, 중동 수출 불안 등으로 인해 선제적으로 확보한 재고의 판매 속도가 둔화됐고, 단기적으로 수익성과 실적에 영향을 미쳤다는 게 회사 측의 설명이다.

1분기 중고차 유효시장 등록대수도 소비 심리 위축이 맞물리며 전년 동기 대비 2.4% 줄었다. 케이카의 소매 판매도 재고 운영 영향으로 전년 동기 대비 6.7% 감소했다.

케이카는 3월 이후 매입한 차량이 기존 대비 약 2배 수준의 수익성을 보이는 만큼, 기존 재고가 소진되는 5월 이후부터는 수익성 회복 흐름이 더 뚜렷해질 것으로 기대하고 있다.

사업 측면에서는 차량 관리 서비스 ‘마이카’를 통해 안정적인 고객 기반 확대를 이어가고, 2분기 내 C2C ‘안심 직거래’ 론칭을 통해 새 성장 동력을 확보할 계획이다.

아울러 오는 6월부터는 오프라인 인프라를 강화하기 위한 복수의 신규 지점도 순차적으로 오픈한다.

정인국 케이카 사장은 “1분기 실적은 예기치 못한 외부 변수로 인한 일시적 조정의 결과”라며 “케이카의 전략 방향성과 성장 기반에는 전혀 변함이 없으며, 하반기에는 점진적 턴어라운드를 기대하고 있다”고 말했다.