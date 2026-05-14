용산구, 경리단길 일대 솔라표지병 설치로 야간 보행환경 개선... 주민참여예산으로 추진한 생활밀착형 보행환경 개선 사업

[헤럴드경제=박종일 선임기자]용산 경리단길 밤길일 밝아진다.

서울 용산구(구청장 박희영)는 경리단길 일대 약 940m 구간(재정관리단 앞 교차로~그랜드 하얏트 서울 앞 교차로)에 태양광 기반 솔라표지병 설치를 완료했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 주민참여예산으로 추진된 생활밀착형 보행환경 개선 사업으로, 야간에도 주민과 방문객이 안전하고 쾌적하게 이동할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

경리단길은 개성 있는 상점과 특유의 골목 분위기를 갖춘 데다 이태원·남산 일대와도 인접해 평소 유동인구가 많은 지역이다. 다만 일부 구간은 경사와 곡선 구간이 이어져 어두운 시간대에는 보도와 차도의 경계가 흐릿하게 보이는 등 보행 안전과 시인성 개선이 필요하다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 구는 현장 여건과 도로 환경을 종합 검토하고, 교통안전 분야 전문가 자문을 거쳐 보도와 인접한 차도 황색선 구간 양측에 솔라표지병을 설치했다. 설치 위치와 간격, 밝기, 색상 등은 보행 동선과 차량 통행 여건을 고려해 현장 특성에 맞게 설계했다.

솔라표지병은 야간에 자동 점등돼 도로 경계를 보다 명확히 드러내며, 보행 환경 개선과 안전사고 예방에 도움이 될 것으로 기대된다.

또 은은한 조명 효과로 경리단길의 야간 경관에 활력을 더해 누구나 안심하고 머물 수 있는 거리 분위기 조성에도 기여할 전망이다.

구는 앞으로도 지속적인 점검과 관리를 통해 안전하고 쾌적한 야간 보행환경을 유지해 나갈 방침이다.

박희영 용산구청장은 “이번 사업은 주민 의견이 실제 정책으로 이어져 일상 속 안전을 개선했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업을 지속적으로 추진해 안전하고 걷기 좋은 도시환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.