도봉문화정보도서관, 피아니스트에게 직접 듣는 클래식 강연

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구 도봉문화정보도서관이 클래식 거장들의 작품을 깊이 있게 감상할 수 있는 인문학 프로그램 ‘이야기로 듣는 클래식’을 운영한다.

이번 프로그램은 각 시대의 클래식 거장들에 관한 이야기를 인문학 관점에서 쉽게 풀어 설명하는 해설 강연이다.

프로그램은 5월 29일, 6월 26일, 7월 31일 총 3회에 걸쳐 도봉문화정보도서관 2층 문화마루에서 진행된다.

5월에는 바흐·헨델·비발디 등 바로크 시대를 대표하는 작곡가들을 살펴보고, 6월에는 쇼팽과 리스트로 이어지는 낭만주의 음악을 조명한다.

이어 7월에는 벨에포크 시대 클래식 애호가들의 사랑을 받는 말러와 독창적인 음악 세계를 구축한 사티를 다룬다.

강의는 임하나 피아니스트가 맡아, 클래식 기초 소양이 부족한 참여자들도 쉽게 클래식을 이해할 수 있도록 할 예정이다.

5월 참여 신청은 5월 14일 오후 2시부터 도봉구통합도서관으로 하면 된다. 선착순으로 지역 주민 30명까지 모집한다.

도서관은 이번 강의로 클래식 음악의 문턱을 낮추고 지역 주민의 예술적 소양과 심미안을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.