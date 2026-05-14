미국 통상정책·환율·IP 대응 방안 전수 “지역 중소기업 정보 격차 해소 총력”

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라와 중소벤처기업부는 지식재산처·관세청과 함께 전국 6개 권역 수출기업을 대상으로 ‘미국 통상정책 동향 및 대응 방안 순회 교육’을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 교육은 15일 경남 창원을 시작으로 대전·인천·춘천·부산 등에서 오는 6월 25일까지 순차적으로 진행되며, 지역별로 약 50개 수출기업과 수출 유관기관이 참여할 예정이다.

최근 미국 중심의 보호무역 기조 강화와 관세·비관세 장벽 확대, 중동전쟁 장기화 등으로 글로벌 통상환경 불확실성이 커지면서 수출기업의 대응 역량 강화 필요성이 높아지고 있다.

특히 환율 변동성이 확대되면서 단순 환차손 대응을 넘어 계약 구조와 결제 통화, 조달 방식 등을 포함한 환위험 관리 역량 확보가 중요해졌다는 설명이다. K-브랜드 위상 강화에 따라 상표권 선점과 위조상품 유통 등 지식재산권(IP) 침해 사례도 증가하고 있다.

코트라와 중기부는 상대적으로 정보 접근성이 낮은 지역 기업들의 통상 리스크 대응 역량을 높이기 위해 이번 순회 교육을 마련했다고 설명했다. 지역별 산업 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 교육 실효성을 높일 계획이다.

현장 교육과 함께 수출 컨설팅도 연계 지원한다. 기업들이 제기한 관세·환율·IP 관련 애로사항은 코트라 해외진출상담센터의 1대1 전문가 컨설팅을 통해 해결을 지원할 예정이다.

또 미국 관세 정책 급변 등 특이 상황이 발생할 경우 권역별 지방중기청과 협업해 긴급 웨비나도 운영한다는 방침이다.

안영주 코트라 부사장 겸 AI무역투자본부장은 “급변하는 통상환경 속에서 상대적으로 소외될 수 있는 지방 중소기업을 위해 유관기관과 함께 직접 찾아가는 교육을 기획했다”며 “앞으로도 지방 기업의 현장 대응 역량 강화를 위해 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.