어르신 할인 혜택 제공 상점 4곳 선정…개소당 100만 원 지원 카페·탁구장·공방·이·미용실 등 참여 가능…5월 22일까지 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 민간 상업시설과 협력해 지역 상점을 어르신 여가·휴식 공간으로 활용하는 ‘시니어 동행상점 사업’에 참여할 상점을 모집한다.

‘시니어 동행상점’은 어르신에게 할인 혜택을 제공하는 상점에 환경개선비 100만 원을 지원해 어르신 친화 환경을 조성하고, 지역 상권 활성화도 함께 도모하는 사업이다.

모집 대상은 65세 이상 어르신에게 할인 혜택을 제공하고 있거나 제공 예정인 소상공인 상점이다. 사업자등록을 완료한 상시근로자 5명 미만 사업체여야 하며, 국세·지방세 체납이나 사행성 업종 등에 해당하지 않아야 한다.

신청 가능 업종은 ▷헬스장·스크린골프장 등 스포츠·건강 분야 ▷영화관·공연장 등 문화·예술 분야 ▷음악·미술·요리학원 등 취미·교양 분야 ▷카페·제과점 등 휴게·식음료 분야 ▷이·미용실·목욕탕 등 생활·편의 분야다.

다만, 일반음식점과 병원·약국은 제외된다.

선정된 상점에는 개소당 100만 원의 환경개선비가 지원된다. 이 가운데 50% 이상은 고조도 LED 조명과 이동식·고정식 간이 경사로, 화장실 안전 손잡이, 바닥 미끄럼 방지 시공, 큰 글씨 안내판 등 어르신 친화 환경 조성에 사용해야 한다.

나머지 금액은 물품 구매, 홍보물 제작, 시설물의 유지·보수 등 환경 개선에 활용할 수 있다.

신청을 희망하는 상점은 신청서와 사업자등록증, 국세·지방세 납부 증명서 등을 갖춰 5월 22일까지 마포구청 어르신동행과 또는 동주민센터에 방문 제출하면 된다.

구는 현장 점검과 서울시 심의를 거쳐 총 4개소를 최종 선정할 예정이며, 결과는 오는 6월 중 발표된다.

이후 5개월 이상 운영한 상점을 대상으로 연말 이용 만족도와 친화 환경 조성 정도 등을 평가해 우수상점 1개소를 선정하고, 추가 환경개선비 100만 원을 지원할 계획이다.

마포구 관계자는 “시니어 동행상점이 어르신들에게는 할인 혜택과 편안한 이용 환경을 제공하고, 지역 상점에는 새로운 활력을 더하는 상생의 공간이 되길 바란다”며 “어르신 친화 환경 조성과 지역 상권 활성화에 함께할 상점들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.