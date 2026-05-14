유튜브 ‘나의 쓰레기 아저씨’로 주목… “환경은 소비의 문제” 메시지 전달 제31회 환경의 날 기념식 개최… 환경상 시상·AI 숏폼 우수작 상영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“쓰레기는 버리는 순간 끝난 게 아니다.” “쓰레기는 미래다.”

생활 속 환경 메시지로 공감을 얻고 있는 배우 김석훈이 송파구를 찾는다.

서울 송파구는 오는 6월 5일 환경의 날을 맞아 송파구청 4층 대강당에서 ‘제31회 환경의 날 기념식’을 개최, 배우 김석훈과 함께하는 기후대응 구민특강을 진행한다고 밝혔다.

올해 송파구는 세계 환경의 날 주제인 ‘기후 행동을 위한 전 세계적 호소’에 맞춰 기후위기를 생활 속 실천의 문제로 풀어내고 구민 공감대를 넓히기 위해 이번 특강을 마련했다.

최근 김석훈은 유튜브 콘텐츠 ‘나의 쓰레기 아저씨’를 통해 재활용 선별장과 폐기물 처리 현장을 소개하며 환경 커뮤니케이터로 주목받고 있다. 어린이 대상 환경도서 <쓰저씨와 와글와글 친구들>도 출간했다.

이번 특강은 ‘환경은 소비의 문제다’를 주제로 진행된다. 기후위기를 단순한 환경 문제가 아닌 소비와 생활방식의 문제로 바라보고, 일상 속에서 실천할 수 있는 탄소중립 행동과 자원순환의 가치를 구민들과 공유할 예정이다.

특히 올해 환경의 날 행사는 참여형 프로그램을 강화했다. 환경보전 유공자 대상 ‘2026년 송파구 환경상’ 시상과 함께 ‘기후대응 AI 숏폼영상 공모전’ 우수작도 현장에서 상영한다. 디지털 콘텐츠를 활용한 기후행동 실천 사례와 미래 세대의 환경 메시지를 공유하기 위해서다.

이와 함께 LED 스크린 축포를 활용한 환경사랑 실천 퍼포먼스도 진행해 환경보전의 의미를 함께 되새기는 시간도 마련할 계획이다.

특강은 송파구민 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 5월 15일부터 6월 4일까지 송파런 교육포털에서 온라인으로 선착순 접수하며, 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 사전 신청자는 현장 이벤트에도 참여할 수 있다.

송파구 관계자는 “환경의 날을 계기로 기후위기를 일상 속 실천의 문제로 함께 고민하고 행동으로 이어가는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 도시 조성을 위해 생활밀착형 환경정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.