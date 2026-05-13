[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단은 경북 경주시 문무대왕면에 위치한 중저준위 방사성폐기물 처분시설 부지에서 2단계 표층처분시설 준공식을 열었다고 13일 밝혔다.

이날 준공식에는 기후에너지환경부, 고준위방사성폐기물관리위원회, 경북도·경주시, 유관기관, 지역대표 등이 참석했다.

2단계 표층처분시설은 총사업비 약 3141억원이 투입된 사업으로 2012년 사업 착수 이후 약 14년의 기간을 거쳐 작년 12월 준공됐다.

시설 규모는 200리터 드럼 기준 총 12만5000 드럼 규모다.

표층처분시설은 방사능 준위가 비교적 낮은 저준위 이하 방폐물을 지표면 가까운 깊이에 콘크리트 구조물을 설치하고 방폐물을 처분한다.

총 20개의 처분고가 있으며 5중 다중차단구조로 규모 7.0 지진에도 안전하다.

이번 준공으로 기존 1단계 동굴처분시설과 함께 세계 최초로 단일 부지 내 복합처분시설을 운영하게 된다.

조성돈 공단 이사장은 “국민이 신뢰할 수 있는 방폐물 관리체계 구축을 위해 후속 3단계 매립형처분시설과 고준위 방사성폐기물 관리 기반 마련에도 최선을 다하겠다”고 말했다.