[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 김형성 프로가 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지(b.stage)와 손잡고 골프 전용 플랫폼 ‘그라운딩(Grounding)’을 공식 론칭한다.

14일 공식 오픈하는 그라운딩은 향후 골프 팬덤 확장의 핵심 거점이 될 예정이다. 이 공간을 통해 프로 골퍼들이 소셜미디어(SNS)를 넘어 개인의 영향력을 자산화하고 팬들과 직접 소통하며 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축할 수 있도록 설계됐다.

김형성 프로는 “프로 선수들에게 성적이 중요하지만 전부는 아니다. 그라운딩은 후배들이 자신만의 고유한 가치를 브랜드화하고, 이를 통해 선수 생활 이후에도 지속 가능한 활동을 이어갈 수 있는 비즈니스 연결 고리가 되어줄 것”이라며 “첫 번째 마스터로 참여하게 된 것도 대한민국 골프의 새로운 미래를 후배들과 함께 그려나가고 싶었기 때문”이라고 밝혔다.

그라운딩에선 팬 커뮤니티부터 멤버십, 커머스, 실시간 소통까지 골프 산업에 특화된 팬 경험을 통합 지원한다. 기존 SNS 중심의 단편적 소통을 넘어 프로가 팬과의 지속 가능한 팬덤 비즈니스를 운영할 수 있는 전용 인프라를 제공하는 것이 핵심이다.

플랫폼의 주요 서비스는 멤버십과 ‘팝(POP)’ 서비스 구독이다. 멤버십 가입자는 한정판 콘텐츠와 오프라인 행사를 포함한 다양한 이벤트에 참여할 수 있다. 팝에서는 프로와 팬이 채팅과 라이브 스트리밍을 넘나들며 보다 밀도 높은 일대일 소통을 이어갈 수 있다.

이 모든 서비스는 메인 공간인 ‘라운지(Lounge)’에서 통합 제공된다. 라운지에서는 경기 안팎의 콘텐츠와 팬 카페를 한곳에서 운영할 수 있으며, 대회 일정·소식 알림과 팬 활동 데이터 인사이트로 선수 중심의 팬덤 ‘보도자’] 환경을 구축한다. 팬들은 이 안에서 ▲경기 비하인드 및 일상 콘텐츠 ▲실시간 라이브 스트리밍 ▲1:1 프라이빗 채팅까지 선수와의 모든 소통을 한곳에서 누릴 수 있다.

김형성 프로는 한국과 일본투어에서 활동하며 통산 7승을 거뒀으며 현역 시절 ‘스마일 킹’이라는 별명으로 큰 인기를 끌었다. 지난해엔 일본에서 한국인 최초로 골프 프로그램 MC를 맡기도 했으며 현재는 사업과 레슨 및 미디어 활동을 병행하고 있다.

론칭을 기념해 14일 오후 서울 강남구에서 쇼케이스 ‘THE FIRST GROUNDING: 로프를 넘어서’가 개최되며 온라인 이벤트도 함께 진행된다. 가입자는 멤버십 인증 이벤트와 팝 구독 인증 이벤트에 응모할 수 있으며, 선수 친필 사인 골프공 추첨 증정을 통해 팬과 선수 간 특별한 연결 경험을 선사한다.

오프라인 접점 확대도 눈에 띈다. 비스테이지는 그간 쌓아온 팬 경험 설계 노하우를 바탕으로 ▲프로와 함께하는 동반 라운드 ▲원포인트 레슨 프로그램 ▲팬사인회 등 골프 종목의 특색을 살린 오프라인 활동을 적극 지원한다.

특히 멤버십 회원 대상 프로암(Pro-Am) 행사를 개최해 프로 선수와 같은 조에서 라운드하는 프리미엄 경험도 선보일 예정이다. 단순한 온라인 커뮤니티를 넘어 골프 팬덤 문화 자체를 새롭게 만들겠다는 구상이다.

글로벌 시장으로의 확장도 본격화한다. 그라운딩은 한국어와 일본어를 정식 지원하며 골프 팬덤 수요가 높은 일본 시장의 팬층과도 직접 만난다. 비스테이지는 국내외 파트너사와의 협업을 통해 콘텐츠와 커머스를 유기적으로 결합하고, 관련 브랜드 파트너십과 멤버십 회원 혜택을 지속 강화해 골프 산업의 디지털 팬 경험 혁신을 가속화한다는 방침이다.

비마이프렌즈 서우석 대표는 “그라운딩은 프로와 팬이 함께 성장하는 새로운 차원의 골프 비즈니스 모델”이라며 “K-POP을 비롯한 엔터테인먼트 산업 전반에서 축적해온 비스테이지의 팬덤 비즈니스 설계 역량을 바탕으로 골프 팬덤 문화의 새로운 흐름을 만들어가겠다”고 말했다.

비스테이지는 현재 전 세계 350개 이상의 고객사를 보유하고 있으며 ‘팬덤 비즈니스 360’ 전략을 기반으로 K-POP·e스포츠·스포츠 등 다양한 산업군에서 글로벌 팬덤 비즈니스 인프라로 입지를 강화하고 있다. 이번 그라운딩 플랫폼 론칭과 함께 최근 LIV 골프 KGC 팬 커뮤니티를 선보이는 등 스포츠 영역에서의 영향력을 전 방위로 확대 중이다.