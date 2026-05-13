덱스터픽쳐스·아뮤즈 공동 제작 프로젝트 김지연·박서함·장세혁·문승유 청춘 배우 총출동

[헤럴드경제=손미정 기자] 모종의 사고로 쌍둥이 오빠와 영혼이 바뀐 채 과거로 돌아간 톱 여배우 윤한나(김지연 분). 그곳에서 그는 첫사랑 정우재(박서함 분)의 죽음을 막기 위해 고군분투한다. 죽은 첫 사랑을 살리기 위해 모든 것을 건 여자와, 사랑하는 여자를 지키는 것이 꿈인 남자는 어떤 사랑의 이야기를 들려줄까.

싱그러운 청춘들의 로맨스를 그릴 새 드라마 ‘너에게 다이브’가 캐스팅을 마무리하고 본격적인 촬영 준비에 돌입했다. ‘너에게 다이브’는 덱스터픽쳐스와 일본 종합 엔터 기업 아뮤즈의 한국법인 아뮤즈엔터테인먼트가 공동 제작하는 한일 합작 프로젝트로, 김지연, 박서함, 장세혁, 문승유 등 주목받는 ‘청춘 배우’들이 함께한다.

아시아 톱배우 ‘윤하나’ 역에는 김지연이 낙점됐다. 윤하나는 우연히 오빠와 몸이 뒤바뀌고 과거로 돌아가게 되자, 자신을 지키다 죽은 첫사랑 정우재를 살리기 위해 노력하는, 사랑과 의리로 가득 찬 캐릭터다. 김지연은 지난해 SBS 드라마 ‘귀궁’에서 여리 역으로 시청자들의 사랑을 받았다.

윤하나의 첫사랑 ‘정우재’ 역은 박서함이 연기한다. 유도 유망주였던 정우재는 까칠하고 무뚝뚝한 성격의 경호원이지만, 오랜 친구인 윤하나에게만큼은 세상에서 가장 다정한 남자다. 전작 tvN ‘우주를 줄게’와 디즈니플러스 ‘탁류’에서 다채로운 매력을 선보인 박서함은 이번 드라마로 첫사랑 로망을 자극하는 순정남으로 변신한다.

윤하나의 쌍둥이 오빠이자 국가대표 유도 선수 ‘윤하루’에는 장세혁이 캐스팅됐다. 돌연 여동생의 몸에 깃든 채 과거로 떨어지게 되는 유도 금메달리스트다. 윤하나의 소속사 대표이자 윤하루의 연인 ‘서예랑’은 문승유가 분한다.