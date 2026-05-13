5월 22일까지 접수, 온라인 예선 거쳐 7월 11일 본선 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 오는 22일까지 ‘2026 동대문구 어린이 동요대회’ 참가자를 모집한다.

올해로 4회째를 맞는 이번 대회는 어린이들이 동요를 통해 자신의 숨은 끼와 재능을 마음껏 펼치고, 문화예술 감수성과 창의력을 키울 수 있도록 마련됐다.

참가 대상은 동대문구 소재 초등학교 재학생 및 동대문구 거주 초등학생이며, 저학년부(1~3학년)와 고학년부(4~6학년)로 나누어 진행된다. 참가 분야는 독창과 중창으로 구분되며, 참가자는 1개 분야에 한하여 신청할 수 있다. 중창은 동일 부문 학년에 해당하는 학생으로 구성해야 하며, 팀당 인원은 10명 이내이다.

참가곡은 국내에서 발표된 동요로 제한되며, 예선과 본선에서 서로 다른 곡을 선택할 수 있다. 예선은 동요 1절을 2분 내외로 가창한 영상을 제출하는 방식으로 진행되고, 본선에서는 전곡을 가창하게 된다.

참가 신청은 동대문구청 누리집(구민참여→온라인접수)을 통해 가능하며, 온라인 신청 후 예선 영상을 담당자 이메일로 제출하면 된다.

예선 심사는 5월 25일부터 6월 4일까지 비대면으로 진행되며, 본선 진출자는 6월 10일 오후 2시에 발표된다. 본선 행사는 7월 11일 오후 2시에 동대문구청에서 개최될 예정이다.