“올해 중국서 한중 경제장관회의 개최 예정”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 방한 중인 허리펑 중국 국무원 부총리와 만나 최근 경제 현안과 한중 경제협력 방향에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.

구 부총리는 13일 엑스(X·옛 트위터)에 “전날 인천에서 허 부총리와 만찬을 함께하며 중동 상황 등 최근 경제 현안과 한중 경제협력 방향에 대해 의견을 교환했다”고 밝혔다.

그는 “특히 한중이 첨단산업, 공급망, 디지털·그린 대전환을 중심으로 경제협력을 강화하고, 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상도 가속화하자는 데 공감했다”고 설명했다.

이어 “이를 구체화하기 위해 올해 안에 중국에서 한중 경제장관회의를 개최할 계획”이라고 말했다.

이번 만남은 허 부총리가 이재명 대통령을 예방하기에 앞서 이뤄졌다. 이 대통령은 이날 한국에서 열리는 미·중 정상회담 사전 협의를 앞두고 허 부총리와 스콧 베선트 미국 재무장관을 차례로 접견했으며, 구 부총리는 두 일정에 모두 배석했다.

구 부총리는 “앞으로도 베선트 장관, 허 부총리와 더 긴밀히 소통하며 한미·한중 경제협력 강화와 상호 신뢰 증진을 위해 지속해서 노력하겠다”고 강조했다.