‘K-조선 미래비전 간담회’ 주재 “韓·美 투자협력 가장 중요한 부분이 조선산업”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 13일 K-조선의 미래전략을 논하며 “정부에서 조선산업의 고용유지, 생태계 유지 발전에 많은 관심을 가져야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 울산광역시에서 ‘K-조선 미래비전 간담회’를 주재하고 조선산업의 특징으로 경기에 노출이 많이 된다는 문제점을 지적하며 “호황과 불황이 큰 그래프처럼 왔다갔다 하다보니 고용문제가 언제나 현안”이라면서 이같이 말했다.

이 대통령은 이어 미국과의 관세협상과정에서 우리가 제안한 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 언급하면서 “한국과 미국간 소위 투자협력의 가장 중요한 부분이 조선산업이 됐다”고 추켜세웠다.

이어 “앞으로 이부분은 매우 여러가지 가능성과 잠재력을 갖고 있는데 튼튼한 생태계가 구축돼서 그 성장의과실들이 골고루 나눠지고, 회사내에서도 사용자와 노동자가 함께 과실을 누릴 수 있는 그런 시스템을 만드는 것도 중요한 일일 것 같다”고 했다.

이어 “지금은 조선업계가 어려운 환경을 잘 넘어가서 꽤 괜찮은 환경이 됐지만 언제 어떻게 될지 알 수 없는 게 조선업의 특성”이라며 “잘 나갈 때 잘해야 된다고 그러지 않나. 우리가 어려운 시기도 잘 대비해야 할 것 같고 불안정에 빠지지 않게 잘 준비하는 것도 논의해 보자”고 덧붙였다.

이날 간담회는 친환경 선박 등 고부가선박을 중심으로 한 글로벌 발주 증가추세와 주요국들과의 협력 확대 등을 논하기 위해 마련됐다. 또 K-조선의 기회 요인과 함께 치열한 수주 경쟁, 취약한 중소조선과 기자재 생태계와 관련한 언급도 이어졌다.

간담회에는 대형·중형·소형 조선사와 사내외협력사, 기자재 업체, 금융기관, 조선소 노동자 대표 등 조선산업 생태계 전반의 관계자들이 참석했다.