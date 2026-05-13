[헤럴드경제=이명수 기자] 13일 오전 11시 39분께 강원 동해시 망상동의 한 건물에서 외벽 청소를 하던 60대 A씨가 5ｍ 아래로 추락했다고 연합뉴스가 보도했다.

이 사고로 A씨가 크게 다쳐 인근 대형 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.

A씨는 동해시 환경시설 관리사무소 내 생활폐기물 선별시설 건물 외벽 난간에서 청소 중에 추락한 것으로 확인됐다.

경찰은 추락 경위 등 자세한 사고 원인을 조사하고 있다.