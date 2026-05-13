엔비디아 CEO 제외 사실 알게 된 트럼프, 전화 걸어 중도 합류 요청

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 대통령 전용기 에어포스원이 이륙할 당시엔 탑승하지 않았던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 뒤늦게 합류해 도널드 트럼프 대통령과 함께 태평양을 건너게 됐다.

미 뉴욕타임스(NYT)는 12일(현지시간) 황 CEO가 알래스카에서 에어포스원에 탑승했다고 보도했다.

황 CEO는 당초 백악관이 공개한 방중 경제인 명단에 포함되지 않았기 때문에 에어포스원이 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 이륙할 때도 동행하지 않았다. 그러나 트럼프 대통령은 황 CEO가 에어포스원에 동승하지 않았다는 언론 보도를 접한 뒤 직접 전화를 걸어 합류를 요청한 것으로 전해졌다.

황 CEO는 이후 알래스카로 이동해 에어포스원에 탑승했다. 이후 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 “젠슨은 현재 에어포스원에 탑승해 있다”고 공개했다.

트럼프 대통령은 황 CEO를 “위대한 젠슨 황”이라고 치켜세우면서 “시진핑 중국 국가주석에게 중국 시장을 개방해 이 뛰어난 인재들이 능력을 발휘할 수 있도록 요청할 것”이라고 언급했다.

백악관은 앞서 팀 쿡 애플 CEO와 래리 핑크 블랙록 CEO 등 중국 사업 확대를 추진하는 미국 주요 기업인 16명이 미중 정상회담을 위한 방중에 동행한다고 밝혔지만, 황 CEO의 이름은 제외됐다.

황 CEO는 최근 미국과 중국 정부를 상대로 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩의 중국 판매 허용 문제를 적극 설득해왔다. 다만 미국 정계 일각에선 엔비디아의 첨단 AI 칩이 중국에 수출될 경우 국가안보에 위협이 될 수 있다는 지적도 제기된다.

한편 에어포스원이 알래스카를 경유한 이유에 대해 공식적인 설명은 없었지만, 역대 대통령의 아시아 국가 방문 과정에서 알래스카가 중간 기착지로 활용된 사례는 적지 않았다.