국토부 주관 ‘자율주행 국가대표팀 출범식’ 협약 365일·24시간 전용 콜센터·현장 출동 체계 구축

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 자율주행 실증도시 협력 모델 구축을 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결하고, 업계 유일의 자율주행 전용보험을 선보인다고 13일 밝혔다.

삼성화재는 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 국토교통부가 주관한 ‘대한민국 자율주행 국가대표팀 출범식’에 참석해 이 같은 내용의 협약을 체결했다. 협약식에는 이문화 삼성화재 사장을 비롯해 김윤덕 국토교통부 장관, 강기정 광주광역시 시장, 정용식 한국교통안전공단 이사장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 삼성화재는 사고당 최대 100억원, 연간 총 300억원을 보장하는 자율주행 전용보험을 출시한다. 보험 가입부터 사고 처리까지 한 번에 해결하는 원스톱 서비스를 기반으로, 사고 분석과 IT 보안 컨설팅 등 기업 맞춤형 서비스도 함께 제공할 계획이다.

실증 사업의 안정적 운영을 위해 365일·24시간 전용 콜센터와 현장 출동 체계도 구축한다. 전담 통합보상팀, 자율주행차 사고분석센터, 교통안전문화연구소, 정비기술지원센터 등 사내 전문 조직을 활용해 실시간 대응과 데이터 기반의 선제적 위험 관리 체계를 갖춘다는 구상이다.

보장 범위는 제조사·소프트웨어 개발사·차량관제사 과실에 따른 사고뿐 아니라 외부 해킹으로 인한 사이버 보안 위험까지 포함했다. 삼성화재는 이를 통해 자율주행 전용보험 표준 모델을 제시하고 국내 자율주행 생태계 성장을 이끌겠다는 방침이다.

이번 협약의 배경이 되는 광주 자율주행 실증도시는 전국 최초로 도시 전체가 자율주행차 시범운행지구이자 메가샌드박스로 지정되는 사업이다. 국비 610억원을 투입해 자율주행차 200대를 올해 하반기부터 광산구·북구·서구 일부 지역에서 단계적으로 운행하며, 내년에는 광주 5개 기초구 전역으로 확대할 계획이다.

삼성화재 관계자는 “실제 주행 데이터를 활용해 자율주행 시대에 최적화된 보험요율과 혁신적인 상품을 설계할 것”이라며 “모빌리티 산업 변화의 조력자로서 사회적 안전망 구축을 실현해 나가겠다”고 말했다.