[헤럴드경제=서정은 기자] 대한건설협회는 회원사의 경영 애로를 체계적으로 수렴하고, 정책·제도 개선으로 이어질 수 있도록 ‘건설규제 애로 해소센터’를 오는 18일부터 설치·운영한다.

13일 대한건설협회에 따르면 협회 내 온라인 신고시스템을 통해 회원사들은 불합리한 규제로 인한 애로사항이나 정책·제도 개선 의견 등을 상시 건의할 수 있다.

접수된 내용은 협회 담당부서의 검토를 거쳐, 관계기관 건의 등 건설산업 규제 개선 및 정책 건의 활동에 적극 활용될 계획이다. 또한 회원사는 건의내용에 대한 처리 진행상황을 직접 조회할 수 있다.

협회 관계자는 “이번 ‘건설규제 애로 해소센터’ 운영을 통해 협회와 회원사 간 상시적인 온라인 소통 체계를 구축하고 현장의 다양한 의견을 신속하고 체계적으로 수렴하여 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 운영해 나갈 계획”이라고 했다.

협회 회원사는 누구나 이용 가능하며, 협회 홈페이지 로그인(사업자등록번호) 후 회원공간 내 ‘건설규제 애로 해소센터’ 메뉴를 통해 신고할 수 있다.

한편, 대한건설협회는 시도 회원사의 애로사항과 건의사항을 듣고자 정책 간담회를 각 회원사 별로 진행하고 있다.