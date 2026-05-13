부산 대표 어묵 제조기업 삼진식품(주) 박용준 대표 “제품 소비촉진 유통지원” 건의 양재생, “전통제조업도 고부가가치산업 성장”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소 양재생 회장이 13일 오전 부산 대표 어묵 제조기업 삼진식품(주) 장림공장을 방문해 생산현장을 둘러보고 애로사항을 들었다. 부산시 기업정책협력관, 기업 옴부즈맨도 함께했다.

최근 중동사태 장기화에 따른 대외 불확실성과 소비위축 우려 속에 지역 식품기업의 경영현황을 점검하고 어려움을 청취하기 위해 마련된 간담회에서 삼진식품(주) 관계자는 최근 유가와 환율 상승으로 포장재와 주요 원재료 가격이 동시에 오르면서 제조원가 부담이 커지고 있다고 토로했다.

특히 수입 명태와 실꼬리돔 연육 가격까지 상승하며 식품 제조기업들 경영부담이 커지고 있다며 부산시와 관계기관의 세심한 지원을 부탁했다. 신평역과 무지개공단 구간 마을버스 출퇴근 시간대 배차간격 개선도 요청했다.

간담회에서 삼진식품 박용준 대표는 “부산 기반 브랜드들이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 지역제품 소비촉진과 유통·홍보 지원을 확대해 달라”고 건의했다. 양재생 회장은 “전통 제조업도 아이디어와 브랜드 경쟁력을 갖춰 고부가가치 산업으로 성장할 수 있다”며 “지역기업들이 변화하는 시장환경에 대응해 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원방안을 마련하겠다”고 약속했다.

한편 1953년 ‘삼진어묵’ 브랜드에서 성장한 부산 향토기업 삼진식품은 2013년 국내 최초로 어묵 베이커리를 도입해 반찬중심 식품에서 간식·선물·외식형 상품으로 확장시키는 등 전통식품 현대화와 브랜드 혁신을 이끌어 왔다. 최근에는 스마트 생산·물류 시스템, 프리미엄 제품 개발, 해외시장 진출 확대로 글로벌 K-푸드시장 공략에도 속도를 내고 있다.