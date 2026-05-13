영업익 전년比 11.9% 증가한 1783억원 트레이더스 분기 최대 매출…차별화 성과 AI 데이터센터 등 신사업·G마켓 성장 가속

[헤럴드경제=정대한 기자] 이마트가 본업 경쟁력 강화에 힘입어 올해 1분기 1783억원의 영업이익을 거뒀다. 1분기 기준 14년 만에 최대 실적이다.

이마트는 올해 1분기 영업이익이 1783억원으로 전년 동기 대비 11.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다. 영업이익은 1분기 기준 2012년(1905억원) 이후 최대치다.

매출은 7조1234억원으로 1.3%, 당기순이익은 794억원으로 5.0% 감소했다. 이마트 측은 “고객 관점의 가격·상품·공간 혁신을 중심으로 한 본업 경쟁력 강화 전략이 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 견인했다”고 분석했다.

정용진 회장은 신년사를 통해 “최근 2~3년간 신세계그룹의 혁신적 결단들은 다시 한번 성장하기 위한 치밀한 준비였다“며 ”1등 기업에 맞는 ‘탑(Top)의 본성’을 회복하고 시장의 룰을 새로 세울 수 있는 ‘패러다임 시프트’가 필요하다”고 강조했다. 연초부터 스타필드 마켓 죽전점과 트레이더스 구월 등 주요 점포를 방문해 현장 경영을 이어간 것도 본업을 강조한 행보였다.

성과는 뚜렷했다. 스타필드 마켓으로 리뉴얼한 일산점의 매출은 전년 동기 대비 75.1% 늘었고, 방문 고객 수도 104.3% 급증했다. 동탄점과 경산점도 각각 12.1%·18.5% 증가했다. 3시간 이상 장기 체류 고객 비율도 리뉴얼 3개점 평균 87.1% 늘었다.

이마트의 대표 할인 행사 ‘고래잇 페스타’는 전년 동기 대비 매출이 3.5% 증가했다. 고객 수는 6.0% 늘었다. 이마트는 초저가 생활용품 편집존과 가성비 PB(자체브랜드) 상품 강화 등을 통해 고물가 속 구매 수요 확대 기반을 넓혔다.

특히 트레이더스의 1분기 매출은 9.7% 증가한 1조601억원으로 분기 기준 역대 최고치를 기록했다. 영업이익도 478억원으로 12.4% 늘었다. 대표 PB 브랜드 ‘T스탠다드’와 ‘T카페’ 매출은 각각 40%·24% 증가했다.

다만 자회사 실적은 엇갈렸다. 조선호텔앤리조트의 영업이익은 39억원으로 116.7% 급증했지만, 스타벅스 코리아를 운영하는 SCK컴퍼니의 영업이익은 293억원으로 16.5% 감소했다. 신세계 프라퍼티의 영업이익도 25.8% 줄어든 270억원으로 집계됐다. SSG닷컴과 이마트24는 각각 219억원·106억원의 영업손실을 기록했다. 신세계푸드의 영업이익도 34억원으로 57.0% 감소했다.

이마트는 “정용진 회장이 신년사에서 강조한 혁신적 패러다임 시프트가 1분기부터 가시적 성과로 나타나고 있다”며 “기존 사업의 성장세를 바탕으로 AI데이터 센터 건립 등 미래 신사업에도 박차를 가할 것”이라고 말했다.