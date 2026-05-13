경기도일자리재단과 업무협약 체결 현장 노하우 전수…취업 연계 지원

LX하우시스가 숙련된 건설보수 기능 인력 양성을 위해 경기도일자리재단과 손을 잡았다. 인테리어 산업의 고질적인 시공 인력 부족 문제를 해결하고 시공 품질을 높인다는 계획이다.

LX하우시스는 13일 경기도 평택시에 위치한 ‘LX Z:IN(LX지인) 인테리어 아카데미’에서 경기도일자리재단과 ‘건설보수 다기능공 인력 양성 사업을 위한 업무 협약식’을 가졌다고 밝혔다. 이날 행사에는 정진복 LX하우시스 고객서비스담당, 이진희 경기도일자리재단 융합인재본부장 등이 참석했다.

이번 협약은 건설 현장에서 요구하는 실무형 기능 인력을 함께 양성하고 수료생들을 건설사 유지보수(A/S) 협력업체로 안정적인 취업 연계를 지원하는 것이 골자다. LX하우시스와 경기도일자리재단은 올해 2개 차수 각 15명씩 총 30명 규모의 마루시공 교육 과정을 함께 운영할 계획이다.

LX하우시스는 시공인력 양성 전문 교육시설인 ‘LX Z:IN 인테리어 아카데미’의 인프라를 활용해 ▷마루 시공 실습 교육장 ▷전문 강사 ▷시공 공구 및 재료 등을 지원한다. 특히 현장 경험이 풍부한 LX하우시스 전문 강사가 직접 교육에 참여해 다양한 현장별 시공 노하우를 적극 전수할 예정이다.

경기도일자리재단은 교육 과정의 전반적인 운영을 총괄한다. ▷교육생 모집 및 관리 ▷교육비 지원 등을 통해 안정적인 학습 환경을 조성하는 역할을 맡는다. 실무 중심의 과정을 완료한 수료생들에게는 별도의 채용 절차를 거쳐 전국의 건설사 A/S 협력업체로 취업할 기회가 제공된다. 이를 통해 구직자는 전문 기술을 습득해 안정적인 일자리를 얻고, 협력업체는 검증된 숙련 인력을 확보하는 상생 효과도 기대된다.

부애리 기자