학내 망 고도화 능력·안정성 충족 학교 디지털 및 AI 교실 구축 지원

SK브로드밴드는 기존보다 2배 빠른 5Gbps(초당 기가비트)급 속도를 지원하는 네트워크 장비 ‘5기가 PoE 스위치’를 개발했다고 13일 밝혔다.

PoE(Power over Ethernet) 스위치는 이더넷 케이블(LAN 케이블) 하나로 데이터 송수신과 전원 공급을 동시에 수행하는 네트워크 장비를 말한다.

기존 학교 현장에 널리 쓰이는 ‘PoE 스위치’는 최대 2.5Gbps 속도를 지원한다. 이에 해당 구간에서는 일부 인터넷 트래픽(통신량) 병목 현상이 발생했다.

하지만 SKB가 통신장비 업체인 엔에스티정보통신과 함께 개발한 ‘5기가 PoE 스위치’는 24개 랜선 포트에서 5Gbps 속도를 동시에 지원하는 멀티기가비트 환경을 제공한다.

특히 최근 학교 교실 내에서는 무선 기기 증가와 고해상도 영상 및 생성형 AI 활용 수업에 따라 트래픽이 폭증하고 있다. 이를 원활히 처리하고, 정부의 학내 망 고도화 사업에서 요구되는 트래픽 처리 능력과 서비스 안정성을 충족하도록 설계됐다는 게 SKB 측의 설명이다. 또 상단 백본 스위치와의 원활한 데이터 교환·전송을 위해 2개의 ‘10Gbps SFP+ 업링크 포트’를 탑재해, 전체 네트워크의 효율성을 극대화했다. ‘10기가 SFP+ 업링크 포트’는 네트워크 스위치나 라우터에서 10Gbps의 초고속 데이터 전송을 담당하는 특수 연결 포트다.

이에 영어 수업에서 학생들이 음성 인식과 AI 번역을 동시에 사용하거나 4K 영상 시청, AR·3D 실습 자료 스트리밍, 과제 및 시험 진행 등 트래픽이 집중적으로 몰리는 각종 활동을 처리할 수 있다.

유지보수 기능도 강화했다. ‘PoE Recovery’ 기술을 통해 망과 연결된 AP나 카메라 등 기기에 발생한 장애로 트래픽이 감지되지 않으면, ‘PoE 스위치’가 해당 포트 전원을 자동으로 초기화해 즉시 복구한다. 이를 통해 관리자가 교실을 직접 방문하지 않아도 장애를 바로 해결해 관리 운영 시간과 비용 절감이 가능하다. 김주영 SK브로드밴드 Enterprise사업담당은 “이번에 출시한 ‘5기가 PoE 스위치’로 쾌적한 학교 인터넷 환경 제공과 함께 학교 현장의 디지털 전환 및 AI 교실의 기반을 마련할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 SKB는 올해 한국생산성본부가 주관하는 올해 NCSI 초고속인터넷 및 IPTV 부문에서 16년 연속 1위를 수상했다. 김광우 기자