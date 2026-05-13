정부의 지역전략기반구축사업 선정 109억 투입해 코팅소재 기술 확보

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 미래 모빌리티(이동수단) 산업 전환과 국제적인 탄소규제 강화에 대응해 첨단코팅소재 산업 고도화에 나선다.

울산시는 최근 산업통상부가 주관하는 ‘지역전략기반구축사업’ 공모에 선정돼 국비 65억원을 확보하고 시비 44억원을 더해 총 109억원으로 ‘미래 모빌리티 첨단코팅소재 고도화 및 자율실증기반구축 사업’을 추진한다. 사업은 울산테크노파크 주관으로 오는 2028년 12월까지 진행된다.

이번 사업은 기존 자동차·조선 중심의 금속소재 산업구조를 금속 대체 고강도 플라스틱과 고분자 기반 경량복합소재 등 고부가가치 첨단소재 중심으로 전환해 미래차, 친환경 지능형 선박, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 분야 수요에 대응하는 코팅소재 기술을 선제적으로 확보하는 것이다.

울산시는 기존 석유계 코팅소재를 대체할 생물에너지원 기반 친환경 코팅소재 개발을 통해 지역 화학산업을 친환경·고부가가치 산업으로 전환할 계획이다.

주요 사업 내용은 ▷인공지능(AI) 기반 소재 성능 예측 및 공정 최적화 기반 ▷자율배합 장비 ▷분사코팅 및 건조장비 ▷배합·코팅 데이터베이스(DB) 해석 프로그램 ▷물성 및 신뢰성 평가 체계 등을 갖춘다.

또 첨단코팅소재 시험·평가·인증 지원, 기술 지도, 연계협력 지원, 인력 양성 등을 수행해 지역기업의 기술 애로 해소와 상용화를 지원할 예정이다.

지원 대상은 코팅소재 원료·가공기업과 복합소재, 플라스틱, 금속부품, 미래차, 지능형 선박, 도심항공교통(UAM) 관련 기업이다.

울산시 관계자는 “인공지능(AI) 기반 자율실증과 신뢰성 평가체계를 통해 지역기업이 기술 고도화와 함께 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.