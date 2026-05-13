- 13일, 반도체 제조장비‧부품 지식재산(IP) 협의체 출범…글로벌 경쟁력 확보

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처가 반도체 생태계의 핵심축인 제조 장비…부품 기업과 손잡고 지식재산(IP) 경쟁력 강화에 나선다.

지식재산처는 13일 정부대전청사에서 산업계 및 연구계 전문가로 구성된 ‘반도체 제조장비‧부품 지식재산(IP) 협의체’를 출범 및 간담회를 개최했다.

최근 반도체 제조장비‧부품 분야에 대한 특허분쟁과 기술유출 사건이 언론에 빈번히 보도되고 있는 가운데, 우리나라 반도체 제조장비‧부품 기업이 지식재산을 통해 글로벌 경쟁력을 확보해 한층 더 성장할 수 있는 환경을 조성키 위한 초석이다.

협의체 출범과 함께 개최한 간담회에는 원익IPS, 주성엔지니어링, 제스코 등 반도체 제조장비‧부품 기업 15개사를 비롯해 한국기계연구원 등 총 17개 기업·기관이 참석했다.

간담회에서 지식재산처는 반도체 분야 지원 정책을 소개하고, 반도체 분야의 특허분쟁 및 기술유출 현황을 공유했다. 이와 함께 기업들로부터 지식재산 관련 애로사항 등에 대한 의견도 청취했다.

지재처는 향후 협의체를 통해 반도체 제조장비‧부품 분야에 대한 특허동향 분석 결과 공유, 현장 방문을 통한 신기술 교육 지원 등 상호 협력 방안에 대해서도 지속적으로 논의할 예정이다.

지재처 김희태 반도체심사추진단장은 “앞으로도 반도체 장비‧부품 기업과 긴밀히 소통해 현장에서 필요로 하는 지식재산(IP) 정책을 도출하고, 기업들의 기술 보호와 분쟁 대응 역량을 강화해 나가겠다”며 “이번에 출범하는 협의체에 대해 국내 반도체 제조장비‧부품 기업의 관심과 적극적인 참여”를 당부했다.