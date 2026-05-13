[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 코요태 출신 가수 신지와 가수 문원의 결혼을 비판한 한 변호사를 향해 동료 변호사가 일갈했다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘진격의고변’을 운영 중인 고상록 변호사는 자신의 SNS를 통해 “전국민적으로 그 욕을 다 먹고도 본인이 좋아서 결혼한다는데 거기다 대고 다시 악담을 쏟아붓는 게 인간이 할 짓이냐”고 지적했다.

그는 “나도 유튜브 채널을 운영하고 있지만, 솔직히 변호사 직함 달고 정신 나간 소리 하는 변호사들 너무 많다”며 이같이 밝혔다.

고 변호사는 유튜브 채널 ‘진격의고변’을 통해 뉴진스 계약 분쟁, 김수현-가세연 분쟁 등 연예계의 각종 이슈를 법률가의 시선으로 풀어내고 있다.

앞서 이지훈 변호사는 지난 7일 자신의 유튜브 채널에서 “신지가 내 여동생이었다면 난 절대 결혼 안 시킨다. 안 시키는 정도가 아니라 결혼 못 하게 할 거다”이라는 개인적인 의견을 드러냈다.

이 변호사는 “결혼은 신중하게 하되, 이혼은 신속하게 해야 한다. 결혼 과정에서 속은 게 있다 싶으면 자신만 생각하고 신속하게 결정했으면 한다”며 “부부 재산 약정도 체결했으면 좋았을 텐데 했는지 모르겠다”며 신지가 결혼식을 올린 지 일주일도 안 돼 이 같은 의견을 내놧다.

해당 영상 공개 이후 본인이 상담을 요청한 것도 아닌데 결혼한 지 얼마 되지 않은 부부의 이혼을 언급하는 것은 조언이 아니라 악담이라는 지적이 쏟아졌다.

신지는 지난 2일 7살 연하인 가수 문원과 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 지난해 두 사람의 결혼 발표 후 문원의 이혼 이력과 자녀 존재, 과거 직업 등 각종 의혹으로 곤욕을 치렀다. 하지만 신지는 “애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있다”며 “함께 지내며 더 돈독해지고, 서로 의지하며 더욱 단단해졌다”고 축복을 당부했다.