한진, 중진공 주관 사업 4년 연속 수행 ‘인천 GDC’·‘유럽 풀필먼트’ 활용 중소상공인 수출 원스톱 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진은 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)이 시행하는 ‘2026년 온라인수출 중소기업 물류지원 사업’의 수행기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

‘온라인수출 중소기업 물류지원 사업’은 전자상거래 기반 수출을 진행 중인 중소기업의 물류비 부담을 낮추고 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 정부 주도 사업이다. 운영 기간은 올해 12월까지로, 글로벌 역직구 플랫폼 등을 통해 수출 중이거나 예정인 중소기업의 물류비 부담을 경감하여 현지 판매 경쟁력을 확보하는 것이 사업의 핵심이다.

한진은 글로벌 역직구 시장의 가파른 성장세에 발맞춰 그간 축적된 글로벌 물류 노하우와 전 세계 인프라를 바탕으로 기업별 성장 단계에 최적화된 맞춤형 물류 설루션을 제공할 방침이다.

특히 한진은 이번 사업에 국내 물류사 중 최대 규모의 통관 시설을 갖춘 ‘인천공항 GDC(Global Distribution Center)’와 지난 2025년 12월 새롭게 개소한 ‘유럽 풀필먼트 센터’를 적극 활용한다.

인천공항 GDC를 통해 역직구 화물의 신속하고 정확한 통관 서비스를 제공하며, GDC 내 역직구 풀필먼트 입점도 병행한다. 이어 신규 유럽 거점 풀필먼트 센터의 온보딩 지원을 통해 중소 K-브랜드가 유럽 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원할 예정이다.

사업 참여 기업이 한진의 해외 풀필먼트 거점을 활용할 경우, 발생 비용의 70%를 중진공으로부터 지원받아 고정비 부담을 획기적으로 낮출 수 있다. 아울러 역직구 배송을 희망하는 초보 셀러를 대상으로는 복잡한 해외 수출 행정 절차 및 최적 배송 구간 설계 등 맞춤형 컨설팅도 병행할 예정이다.

한진 관계자는 “글로벌 이커머스 지원협력체의 일원으로서 유망 중소기업의 해외 진출을 적극 뒷받침하고 있다”며 , “한진이 보유한 풀필먼트 인프라와 원클릭 글로벌 서비스를 결합해 소상공인들이 세계 시장에서 실질적인 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 실무적 지원을 지속할 것”이라고 밝혔다.

한편, 한진은 지난 2023년부터 지난해까지 이 사업을 수행해 왔다. 지난 3년간 누적 300여 개사에 달하는 중소기업들의 해외 진출을 지원한 것은 물론 역직구 특송 지원 누적 화물량은 약 5만 박스를 돌파했다.