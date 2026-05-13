지역주민 대표해 예산편성 과정 참여…22명 재위촉, 11명 신규위원 -5월 19일까지 이메일, 방문, 우편 등으로 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 지역주민을 대표해 예산편성 과정에 직접 참여할 ‘제8기 금천구 주민참여예산위원회 위원’을 오는 19일까지 공개모집한다.

주민참여예산은 예산의 투명성과 민주성을 확보하고 재정 분야의 직접 민주주의를 구현하는 제도다. 이에 구는 위원 공개모집을 통해 제도의 실효성을 담보하며 예산과정에 주민의 참여를 보장하고 예산의 투명성을 증대하고자 한다.

주민참여예산위원회는 ‘서울특별시 금천구 주민참여예산제 운영 조례’에 따라 40명 이내의 위원으로 구성된다.

기존 위원 22명이 재위촉된 가운데 이번에 총 11명의 신규위원을 공개모집한다. 동별 모집인원은 가산동 2명, 독산1동 1명, 독산2동 2명, 독산3동 1명, 시흥1동 1명, 시흥2동 1명, 시흥3동 2명, 시흥5동 1명 등이다.

금천구에 주소를 둔 주민, 금천구에 소재한 기관 및 사업체에 근무하는 사람은 누구나 지원할 수 있다. 신청서를 작성해 이메일로 제출하거나 금천구청 자치행정과에 방문해 제출, 우편을 통해 제출하면 된다.

구는 사회적배려 대상자를 우선 선발 추첨한 후 동별 신청자를 구분하여 각 동별 무작위 추첨하여 선정할 예정이다. 추첨은 전자추첨으로 진행한다.

선정된 주민참여예산위원회 위원은 6월 1일부터 2년 동안 ▷예산편성에 대한 주민의견을 수렴·집약하는 활동(참여예산사업 제안·발굴) ▷예산안에 대한 의견수렴 및 우선순위 조정(차년도 참여예산사업 우선순위 결정) 등에 참여할 예정이다.